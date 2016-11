Pildid ja video: Tallinna-Narva maanteel hukkus autolt löögi saanud eakas naine

Sündmuskohalt kogutud esialgse info kohaselt sõitis 66-aastane mees sõiduautoga Toyota Corolla Tallinna suunas, kui põrkas kokku jalgsi liikunud naisega. 73-aastane jalakäija hukkus sündmuskohal, teatas Põhja prefektuur.

Praegu ei ole teada, kas naine ületas kokkupõrke hetkel teed või liikus tee peal. Esialgsetel andmetel oli tal nii helkur kui ka taskulamp. Õnnetuse ajal raskendas nähtavust vihmasadu ja tihe liiklus.

Sõiduauto juht oli kaine.

Õnnetuspaigas Tallinna – Narva maantee 32. kilomeetril Kodasool on neljarealine teelõik, kus kaht sõidurada eraldab mururiba. Mururibast viib üle asfalteeritud rada, kuid see ei ole liiklusmärkidega tähistatud ülekäigukoht. Samuti ei ole õnnetuspaigal valgustust.

Lubatud sõidukiirus on õnnetuspaigal 90 kilomeetrit tunnis. Tallinna – Narva maantee 36. kilomeetril ehk neli kilomeetrit Narva suunas kontrollisid samal ajal piirkiirust patrullpolitseinikud, kelle sõnul pidasid juhid sel teelõigul lubatud kiirusest kinni.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Toomas Kaarjärve sõnul on pimeda ajal liigeldes kõige tähtsam nähtavus ja tähelepanelikkus ning seda nii autojuhtide kui jalakäijate poolt. «Iga liigutus, mida juht saab nähtavuse parandamiseks teha, on praegusel ajal tähtis. Olgu selleks klaaside ja tulede puhastamine, klaasipuhastajate õigeaegne vahetus või pesuvedeliku lisamine. Pimedal ajal maanteel liikuvad jalakäijad aga saavad end paremini nähtavaks teha helkuri ja valgusallikaga ning arvestada, et autojuht ei pruugi vastutulevate sõidukite valgusvihus jalgsi liikujat märgata. Halva nähtavusega on mõistlikum sõita pigem aeglasemalt, kui riskida õnnetusse sattumisega,» ütles Kaarjärv.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selgitab politsei välja alustatud kriminaalmenetluse käigus.