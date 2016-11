Hanso Ühendkuningriigi kolleegile: Eesti julgeolekupoliitika ei muutu

«Kinnitasin oma heale Ühendkuningriigi kolleegile, et Eesti valitsuse välis-ja julgeolekupoliitika erakondadeülene peajoon ei muutu, sõltumata sellest, millised parteid on parasjagu meil Eestis valitsusliidus,» ütles kaitseminister pressiteate vahendusel. «Meil seisab ees veel palju tööd NATO kohaloleku suurendamiseks NATO piiririikides.»

Hanso sõnul on NATO Ühendkuningriigi juhitava liitlaste raske pataljoni lahingugrupi Eestisse toomisega kenasti graafikus, ehkki tööd on veel palju. Nii Eesti kui ka Ühendkuningriik täidavad NATOs kokkulepitud kaitsekulutuste taset. «Me mõlemad nõustusime, et ka teised NATO liitlasriigid peavad samuti kaitsekulutuste taset tõstma,» sõnas ta.

Kaitseminister osaleb Kanadas Halifaxis mõjukal julgeolekufoorumil. Neljapäeval kõneles Hanso Kanada kaitseminister Harjit Sajjani juhitud ÜRO rahuvalve innovatsiooni käsitlevas kaitseministrite ümarlaual.

Lisaks esinemistele esinduslikul Halifaxi julgeolekufoorumil on Hansol plaanis kohtuda veel USA senati delegatsiooniga, mida juhib senaator John McCain ja Prantsusmaa kaitseministriga.