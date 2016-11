Ratas: portfellide jaotus on Keskerakonnale sobiv

Keskerakonna volikogu kinnitas täna erakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekul Keskerakonna ministrikandidaadid. Peaministrikandidaadiks kinnitas volikogu Ratase, majandus- ja taristuministri kandidaadiks Kadri Simsoni, haridus- ja teadusministri kandidaadiks Mailis Repsi, maaeluministri kandidaadiks Martin Repinski ning riigihaldusministri kandidaadiks Mihhail Korbi.

«Keskerakond kannab uues koalitsioonis väga olulisi valdkondasid,» ütles Jüri Ratas ja kinnitas, et Keskerakond ei tunne end portfellijaotuse järel ebaõiglaselt kohelduna.

«Koalitsioon on selgelt öelnud, et me tahame majanduse käima tõmmata ja taristus teha suuremaid investeeringuid. Selle eest hakkab vastutama Kadri Simson. Väga selgelt on see koalitsioon pannud ette õpetajate palgatõusu, lasteaednike palgatõusu, koolilõunasse lisapanustamist ja meie soov on, et maagümnaasiumid kinni ei läheks – selle valdkonna eest vastutab haridus- ja teadusminister, kelleks saab Mailis Reps.»

Ratas lisas, et väheoluline pole ka maaeluministri portfell, sest Keskerakonnale on oluline põllumeeste toetuste tõstmine. Ratase sõnul kulub valitsusele väga ära oma ala spetsialisti Martin Repinski kogemus. Samuti ei saa tema sõnul alahinnata riigihalduse ministri kohta, kuna ellu tuleb viia suur väljakutse ehk haldusreformiga.

«Mihhail Korbil on väga suur kogemus kohalikus omavalitsuses töötades, tal on kogemus riigikogust ja ta on tegelenud meil fraktsioonis just riigihalduse ja omavalitsuse reformi temaatikaga. Seetõttu tegin temale ettepaneku, kuna nägin, et siin on vastav pädevus olemas,» selgitas Ratas.