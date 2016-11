Reps ministrina sünnitamisest: see ei ole probleem

«Meil oli sel teemal pikk jutt tulevase peaministriga,» nentis Mailis Reps, kes mõne kuu pärast saab kuuendat korda emaks. «Jüri Ratas tunneb mind piisavalt kaua. Ma olen oma elu nii sättinud, et pere- ja tööelu käivad koos ning usun, et ka seekord ei ole see probleem.»

Mailis Repsil ei ole see esimene kord ministriametis sünnitada. 2006. aastal sünnitas tollane haridusminister Reps tütre. Veel sünnituspäeva hommikul oli Reps ministeeriumis tööl, valitsuse istungitele naasis ta peagi pärast sünnitamist.

Sarnaselt Jüri Ratasele kinnitas ka Reps, et Keskerakond on väga rahul ministriportfellidega, mida nad said.

«Loomulikult on siin saalis inimesi, kes unistasid ühest või teisest valdkonnast, aga meile on see väga hea pakett, » ütles Reps.