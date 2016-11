Saarts: opositsiooni jääv Reform ei pruugi Rõivast välja vahetada

Saarts rääkis ERRi raadiouudistele, et kui Reformierakond nüüd valitsusest lahkub, kaotavad väga paljud inimesed oma töö.

«Me ei räägi siin ainult ministritest, vaid ministri nõunikest ja paljudest erakonna liikmetest, kes on justkui harjunud sellega, et nad on kogu aeg valitsuses ja neil on kogu aeg töö riigiametis kindlustatud. Oluliseks küsimuseks saab olema see, kuidas Reformierakond seesmiselt suudab oma liikmete pahameelt ja kasvavaid pingeid kanaliseerida,» ütles ta.

«Ma ei tea, kas mõned võimekamad, ambitsioonikamad nimed nagu näiteks Kristen Michal tahaks seda erakonna juhtimist üle võtta. Suure tõenäosusega ei lubata seda teha Siim Kallasel või Kaja Kallasel, nii et ei ole üldse välistatud, et Taavi Rõivas võib ka jätkata,» lausus Saarts.