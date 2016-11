Yana Toom osaleb Vene telesaadetes enda sõnul kohustuse pärast

Vene telekanalis Pervõi Kanal näidati sel reedel otse-eetris vestlussaadet «Aeg näitab», kus keskenduti Baltimaadele. Saates osalesid mitmed Venemaa ühiskonnategelased. Lisaks kutsuti sinna Toom ja Eesti elanikele juba tuttav nägu - Dmitri Linter.

Saatejuht Artjom Šeinin juhatas arutelu sisse üleskutsega, et on vaja midagi ette võtta suhetes Baltimaade ja Venemaa vahel. Ta lisas, et juba mitu aastat järjest süüdistatakse Moskvat agressiivsuses ja rahvusvahelise õiguse rikkumises ning oma osa selles on kolmel väikeriigil. «Ja muidugi on see meile kohati solvav ja arusaamatu, aga proovime seda nüüd lahata.»

Valdav osa saatekülalistest leidiski, et eeskätt kolm Balti riiki ise on süüdi selles, et suhted Venemaaga on halvad. Idast ei tule nende sõnul mingit ohtu ja paanikaks ei ole põhjust. Oma arvamust naabritest jagas ka Šeinin.

Mehe sõnul peaksid nina püsti ajanud Balti riigid olema tänulikud Nõukogude Liidule taasiseseisvumise võimaldamise eest. «Sõbrad, me andsime teile vabaduse, mida te nii kaua taga igatsesite. Miks te vastate meile niiviisi?»

Kui saadi teada, et suurt rolli mängib selles nõukogude okupatsioon ja sel aja jooksul toimunud küüditamised ning ka sündmused Ukrainas, siis Šeinini arvates valitseb sel juhul kohalike seas mingit sorti fantoomvalu. Filmiprodutsent Aleksandr Ljobimov pakkus välja, et hingetrauma korral võiksid Baltimaade elanikud minna psühhiaatriahaiglasse.

Kuna terve saade keskendus sisuliselt Baltimaade materdamisele ja sellele, kuidas tuleb neile koht kätte näidata, siis tekib paratamatult küsimus, mida otsis sealt Euroopa Parlamendis Eestit esindav Toom.

Toom vastas Postimehele meili teel saadetud vastuses, et nii nagu teistes Vene telesaadetes osales ta ka selles täpselt samadel põhjustel nagu Eesti omades. «Et tutvustada omi, kuulata oponentide ja arutada erinevaid seisukohti,» kõlas tema selgitus.

Eurosaadik on veendunud, et inimestel, kes tunnevad end kindlalt kahes erinevas keelelises ja kultuurilises ruumis lasub kui mitte kohustus, siis vähemalt vastutus vajadusel olla vahendaja. «Ja seda eriti konfliktsetes olukordades, nagu ilmselgelt on praegu kahe riigi vahel.»

Toom märkis, et poliitiku roll peab olema ka suhtlemine, mitte pelgalt karmide seisukohtade võtmine ja tulihingeline kaitsmine. Selliseid seisukohavõtjaid on tema sõnul Eestis niigi ülearu. «Ja kui sul on võimalus suhelda otseetris paarikümne miljonilise auditooriumiga, siis muidugi tuleb seda teha,» tõdes Keskerakonda kuuluv poliitik.

«Lisaks on see väga huvitav kogemus ja hea kool. Ega meil Eestis sellise kraadini arutelud minema ei kipu,» leidis Toom, kelle hinnangul ei ole vene arutelusaadetes jääda rahulikuks ja kuuldavaks sugugi kerge. «Aga ma vist saan hakkama küll.»