Fotod ja video: Jüri Ratas sai ametlikult peaministrikandidaadiks

Peaministrikandidaadi staatus lubab Ratasel astuda algaval nädalal riigikogu ette ja tutvustada uue valitsuse moodustamise aluseid. Seejärel otsustab riigikogu talle valitsuse moodustamiseks volituste andmise. Pärast volituste saamist esitab Ratas valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab valitsuse ametisse.

Kaljulaid ütles täna presidendi kantselei teatel, et on pärast eelmise valitsuse umbusaldamist kohtunud kõigi parlamendierakondade esimeestega. «Tänaseks on mul veendumus, et Jüri Ratas suudab moodustada tugeva ja teotahtelise valitsuse,» ütles ta.

Tema sõnul peab säilima Eesti senine suund välis- ja julgeolekupoliitikas ning seda on kõigi kolme erakonna juhid talle ka kinnitanud. «See, milline saab olema uue valitsusliidu programm, milliseid väärtusi ja sõnumeid see kannab, on parlamentaarses demokraatias parlamendi otsus. Kui uus valitsus saab parlamendi enamuse toetuse, siis on see rahva tahe. See ongi parlamentaarne demokraatia,» ütles president.

Ratas ütles pärast presidendiga kohtumist ajakirjanikele, et kohtumisel oli juttu uue valitsuse ametisseastumisest ja eelseisvatest ülesannetest. Samuti räägiti tema sõnul Eesti Euroopa Liidu eesistumisest.

Uue valitsuse eesmärkidest rääkides nimetas Ratas rahvastikukriisi ületamist, aga ka ettepanekuid majanduse ja ettevõtluse valdkonnas ning suuremast panusest julgeoleku- ja välispoliitikasse.

Uue valitsuse moodustamiseks kõnelusi pidanud Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu kiitsid eile üksmeelselt heaks nii koalitsiooni loomise kui ka kümmekonna päevaga koostatud koalitsioonileppe. Samuti anti heakskiit ministrikohtade jaotusele.

Kuigi Keskerakonnal on riigikogus 27, SDE-l ja IRLil aga vastavalt 15 ja 14 kohta, otsustasid erakonnad jagada ministrikohad võrdselt. Keskerakond saab uues valitsuses lisaks peaministri kohale neli ministrikohta: majandusministriks saab Kadri Simson, haridusministriks Mailis Reps, maaeluministriks Martin Repinski ja riigihaldusministriks Mihhail Korb.

SDE-le hakkab uues valitsuses kuuluma siseministri, välisministri, tervise- ja tööministri, kultuuriministri ja ettevõtlusministri koht. SDE esimees Jevgeni Ossinovski jätkab valitsuses tervise- ja tööministrina, samuti jätkab senisel kohal kultuuriminister Indrek Saar. Välisministriks saab Sven Mikser, siseministriks Andres Anvelt ning ettevõtlus- ja majandusarengu ministriks Urve Palo.

IRL saab senised ehk justiitsministri, sotsiaalkaitseministri, keskkonnaministri ja rahandusministri koha, millele lisandub kaitseministri koht. IRLi ministrikandidaadid selguvad homme.