Uus valitsus astub ametisse tõenäoliselt kolmapäeval

Praeguste plaanide kohaselt toimub Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) koalitsioonilepingu allkirjastamine Toompeal homme kell 13.

Enne seda, juba hommikul, koguneb IRLi eestseisus, et nimetada kandidaadid kaitse-, rahandus-, justiits-, sotsiaalkaitse- ja keskkonnaministri kohale. Sotsiaalkaitseministri portfelli võib esialgse info kohaselt saada IRLi aseesimees Kaia Iva. See tähendaks, et IRLi esimees ja lahkuva valitsuse sotsiaalkaitseminister Margus Tshakna jätkaks mõnel teisel ministrikohal, näiteks kaitseministrina. Samas soovib seda kohta arvatavasti endale ka IRLi aseesimees ja parlamendi riigikaitsekomisjoni juht Marko Mihkelson.

Samuti soovib tõenäoliselt valitsusse pääseda riigikogu aseesimehe kohast ilma jääv Helir-Valdor Seeder, kes võiks saada keskkonnaministriks, samas soovib keskkonnaministrina jätkata ka Marko Pomerants. Oma senistele kohtadele võivad jääda justiitsminister Urmas Reinsalu ja rahandusminister Sven Sester.

Ülejäänud erakonnad nimetasid oma ministrikandidaadid juba eile: Keskerakonnast saab majandusministriks ilmselt Kadri Simson, haridusministriks Mailis Reps, maaeluministriks Martin Repinski ja riigihaldusministriks Mihhail Korb. SDEst jätkavad oma senisel kohal tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja kultuuriminister Indrek Saar, välisministriks on esitatud Sven Mikser, siseministriks Andres Anvelt ning ettevõtlus- ja majandusarengu ministriks Urve Palo.

Homme kell 15 algaval riigikogu istungil tutvustab Ratas uue valitsuse moodustamise aluseid ja vastab saadikute küsimustele. Seejärel peab parlament avalikul hääletusel otsustama, kas anda talle valitsuse moodustamiseks volitused. Volituste andmiseks on riigikogus vaja poolthäälteenamust.

Volituste saamise järel sõidab Ratas tõenäoliselt teisipäeval koos ministrikandidaatidega Kadriorgu, kus president nimetab valitsuse ametisse. Ametisse astub uus valitsus sel juhul kolmapäeval, kui uued ministrid on andnud riigikogu ees ametivande. Oma esimese istungi peab uus valitsus neljapäeval.