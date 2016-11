Vabaerakond lubas uuele valitsuskoalitsioonile jõulurahu aega

Juhatus sedastas pühapäeval, et ametisse astuva valitsuse maksumuudatuste plaan lööb kõige tugevamalt keskmiselt endaga hakkama saavate perekondade toimetuleku pihta, teatas erakonna pressiesindaja.

See puudutab astmelise tulumaksu kavandit, mis hakkab enim koormama just keskmise tulu saajaid, aga see puudutab ka mitmete seniste soodustuste äravõtmist.

Erakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on valitsusleppe maksuosas ka teemasid, mille õiguspärasuse kohta tuleb esitada küsimused õiguskantslerile, näiteks kodulaenu intresside maksusoodustuse väga suur vähenemine ning tulumaksu deklareerimisel abikaasade ühisdeklaratsiooni võimaluse tühistamine. “Küsimus on inimeste õigustatud ootustes,“ täpsustas Herkel. Tema sõnul on loodava koalitsiooni juhid lubanud, et maksuteemad analüüsitakse veel kindlasti üle ning see sisendab lootust, et positiivsed parandused on võimalikud.

Vabaerakonna juhatus soovitas riigikogu saadikutel väljendada erakonna jäämist opositsiooni, hääletades Jüri Ratasele valitsuse moodustamiseks volituste andmise vastu. Samas on erakonna juhatus seisukohal, et uuele valitsusele tuleb anda alustuseks nii jõulurahu kui ka adraseadmiseks töörahu periood.

Herkeli sõnul ei ole kavas kohe uute ministrite suunas teravate küsimuste ja arupärimistega kõmmutama hakata, pigem soovitakse kõigepealt ministritega kohtuda, et saada aru nende prioriteetidest ning vahendada Vabaerakonna seisukohti.