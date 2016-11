Aasta kodanikuks valiti Kristi Liiva

Aasta kodaniku konkursi moto oli tänavu «Uusi horisonte luues», mis on inspireeritud merekultuuri aastast. Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et see seos pole juhuslik, kuna praegune aeg paneb sageli küsima, mis meid ootab tundmatu horisondi taga.

«Teadmatus on hirmutav, kuid meie riigi sisemise jõu ja edasiliikumise kiiruse määrab eelkõige meie endi soov olla väärikad ja enesekindlad. Tänavune aasta kodanik on julgelt meie ees seisvatele probleemidele silma vaadanud ning arendanud järjekindlalt riigi ja kodanikkonna dialoogi,» ütles Saar.

«Mul on suur au täna kuulutada aasta kodanikuks inimene, kes suudab uskumatult palju kanda ja kellel on väga palju anda. Lisaks Arvamusfestivali loomisele ja eestvedamisele, mis on nüüd edasi hargnenud ka Lätti ja hargneb veel mitmetesse riikidesse, on tal veel terve rida ühiskondlikke missioone, muu hulgas ka oluline roll kiusamisest vaba kooli mõtte edendamisel,» lisas Saar aasta kodaniku tiitlit üle andes.

Aasta kodaniku aunimetuse pälvinud Liiva ütles, et ta on südamest tänulik festivali vabatahtlikest meeskonnale ja kõigile kaasalöövatele inimestele, kellele Arvamusfestivali mõte korda läheb. «Kuulamis- ja arutlemisoskus, hinnanguvabadus ning oskus jääda tsiviliseeritult eriarvamusele on üha tähtsamad,» märkis ta.

«Mu mõtetes kordub üha tihemini küsimus, kuidas tuua Paides peetavatest mõttevahetustest tuttav hea arutelutava igapäevastesse vestlustesse koolides, kodudes ja töökohtades kuni riigijuhtimiseni välja. See võiks meile kõigile korda minna. Kuidas me seda uut horisonti püüame, räägime kindlasti ka 2017. aasta festivalil,» lubas Liiva.

Liiva nõustab enda loodud kommunikatsioonibüroos JLP mitmeid ettevõtteid ja Eesti jaoks olulisi algatusi. Varem on ta juhtinud mitme suurettevõtte kommunikatsiooni ja turundust ning olnud aastatel 2003-2005 valitsuse pressibüroo direktor.

Ta on Paide arvamusfestivali idee autor ja esimesel kolmel aastal oli ta ka selle eestvedaja ja juht. Ühiskondlikult olulise algatusena on Liiva koos Rasmus Raskiga asutanud 2012. aastal SA Kiusamisvaba Kool, mis pakub üldhariduskoolidele esimeses ja teises kooliastmes kiusuennetusprogrammi.

Aunimetusega kaasneb sümboolne rahaline preemia ning Reti Saksa miniskulptuur «Ühiskonna õis».

Aasta kodaniku valimise tava algatas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo 2003. aastal ning tänavu antakse aunimetus välja 14. korda. Aasta kodaniku 2016 aunimetusele laekus 20 pakkumist, ettepanekuid said teha kõik soovijad.

Möödunud aastal pälvis aasta kodaniku tiitli kontserdikorraldaja ja Sõbraliku Eesti üks olulisemaid eestvedajaid Helen Sildna. Nimekirja varasematest laureaatidest näeb siit: Kultuuriministeeriumi tunnustused

Pevkur andis üle kodanikupäeva aumärgid

Siseminister Hanno Pevkur andis tänasel tänuüritusel üle ka kodanikupäeva aumärgid. Aumärgiga tunnustab siseministeerium vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust või teevad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Pevkur meenutas oma sõnavõtus president Toomas Hendrik Ilvese kümne aasta taguseid sõnu: muudame Eesti paremaks. «Kui me mõtleme nende inimeste peale, keda žürii täna siia esitas, et anda neile üle kodanikupäeva aumärk, siis need inimesed on muutnud Eestit paremaks,» rääkis minister.

«Nad on teinud Eestit oluliselt tuntumaks. Nad on teinud midagi erakordset kas oma kodukohas, Eesti ühiskonnas laiemalt või on jäänud nad kellelegi silma, et nad esitati,» lisas Pevkur.

Aumärki antakse välja alates 1998. aastast ning tänavu tehti tunnustusele kokku 85 ettepanekut. Neist valiti välja 15 inimest, kelle seas on nii päästjaid kui noori aktiviste.

Kodanikupäeva tähistatakse Eestis 26. novembril, sest just tol päeval aastal 1918 võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse loomise kohta.