Galerii: Keskerakond, IRL ja SDE allkirjastasid koalitsioonilepingu

Uue valitsuse peaministrikandidaat on Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Keskerakonnast saab majandusministriks Kadri Simson, haridusministriks Mailis Reps, maaeluministriks Martin Repinski ja riigihaldusministriks Mihhail Korb.

SDEst jätkavad oma senisel kohal tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja kultuuriminister Indrek Saar, välisministriks on esitatud Sven Mikser, siseministriks Andres Anvelt ning ettevõtlus- ja majandusarengu ministriks Urve Palo.

IRLi esimees ja lahkuva valitsuse sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna asub uues valitsuses kaitseministriks ning tema senise ministrikoha saab IRLi aseesimees Kaia Iva. Keskkonnaministrina jätkab Marko Pomerants, justiitsministrina Urmas Reinsalu ja rahandusministrina Sven Sester.

Kell 15 algaval riigikogu istungil tutvustab Keskerakonna esimees, peaministrikandidaadiks nimetatud Jüri Ratas uue valitsuse moodustamise aluseid ja vastab saadikute küsimustele. Seejärel peab parlament avalikul hääletusel otsustama, kas anda talle valitsuse moodustamiseks volitused. Volituste andmiseks on riigikogus vaja poolthäälteenamust.

Volituste saamise järel sõidab Ratas tõenäoliselt teisipäeval koos ministrikandidaatidega Kadriorgu, kus president nimetab valitsuse ametisse. Ametisse astub uus valitsus sel juhul kolmapäeval, kui uued ministrid on andnud riigikogu ees ametivande. Oma esimese istungi peab uus valitsus neljapäeval.

Loodavas Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) valitsuses on kaks keskharidusega ministrit.

Kõrgharidust pole Keskerakonna poolt maaeluministriks määratud parlamendisaadikul Martin Repinskil ning IRL-i esimehest tulevasel kaitseministril Margus Tsahknal.

Keskerakondlasest tulevane haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles BNS-ile Repinski ministriks saamist kommenteerides, et väärtustab haridust väga kõrgelt, kuid peab ülimalt vajalikuks ka valdkonna põhjalikku tundmist ning reaalset kompetentsust. «Martin Repinski on tõestanud nii põllumajandusettevõtjana kui ka riigikogulasena, et ta seisab südamega põllumeeste eest ning töötab selle nimel, et põllumeeste olukorda parandada ning Eesti maaelu arendada. See on väga tähtis,» sõnas Reps.

Reps nentis, et Repinskil on küll hetkel veel keskharidus, kuid lisas, et seesuguseid ministreid on Eesti valitsustes läbi aegade olnud teisigi. «Muuseas, need ministrid on oma tööga väga hästi hakkama saanud. Olen kindel, et ka Martin Repinski saab maaeluministrina väga edukalt hakkama,» lisas Reps.

Rääkides hariduse väärtustamisest laiemalt sõnas Reps, et «lisaks minule hindab head haridust ka Martin Repinski ise, kes on minule teadaolevalt omandamas kõrgharidust finantsjuhtimise erialal Mainori kõrgkoolis. Mõistan, et tulevase ministri graafik muutub lähiajal väga tihedaks ning kiireks, kuid loodan, et siinkohal kehtib ütlus, kes teeb, see jõuab».

Margus Tsahknal on jäänud Tartu Ülikooli usuteaduskond lõpetamata ja ta on õppinud ka ühe aasta Toronto Ülikoolis rahvusvahelise õiguse erialal.