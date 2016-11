Talvik: minister Oviir ületas EASi juhatuse tagasikutsumusel oma volitusi

«Mulle tundub, et sotsid on tahtnud Tombergi tagasikutsumisega teha näidispoomist,» ütles Vabaerakonna fraktsiooni liige Talvik täna pärast Hanno Tombergi ärakuulamist korruptsioonivastases komisjonis.

Talviku sõnul on mitu EASi nõukogu liiget öelnud, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv ettevõtlusminister Liisa Oviir nõudis nõukogult juhatuse tagasikutsumist.

«See on minu isiklik seisukoht, aga mulle tundub, et selle näidispoomisega sooviti saada OÜ Ermamaa teema avalikust arutelust välja. Ma arvan, et näidispoomine tehti vale isikuga. Minu jaoks jäävad ikkagi õhku küsimused, milline oli presidendi kantselei roll selles loos ja miks ikkagi tehti 2012. aastal tingimuslik otsus 10 protsendi toetuse tagasinõudmise kohta. Nendele küsimustele ei ole ma selget vastust saanud,» rääkis Talvik.

Talviku sõnul ei ole korruptsioonivastasel komisjonil praegu kavas kutsuda vestlema presidendi kantselei esindajaid, kuna seoses koalitsiooni vahetumisega toimuvad muudatused ilmselt ka komisjonis.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu otsustas eelmisel kolmapäeval erakorralisel koosolekul kutsuda tagasi EASi juhatuse esimehe Hanno Tombergi.

EAS teatas oktoobris, et esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot pärast selle osaniku Toomas Hendrik Ilvese avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud OÜ Ermamaa sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud, kuid see on vaid 10 protsenti summast, mille ta kunagi toetuseks sai.

Rahandusministeeriumi auditist selgus, et Toomas Hendrik Ilvese ettevõte Ermamaa peaks maksma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) tagasi 90 protsenti Ermamaa ehitamiseks saadud toetusest ja EAS on eksinud, esitades vaid 10-protsendilise tagasinõude.

Novembri alguses jõudis EAS täiendavas analüüsis järeldusele, et praegusel juhatusel ei olnud õigust muuta Ermamaa toetuse tagasinõude suurust, mille oli otsustanud 2012. aasta juhatus. Seega analüüsi hinnangul käitus tänane juhatus korrektselt, kuna 2012. aastal otsuses puudus õiguslik alus antud otsust muuta.