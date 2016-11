Talvik: presidendi kantselei roll Ärma kaasuses on arvatust laiem

«Minu arvates on väga kergelt pääsenud presidendi kantselei. Nende roll selles loos on suurem kui see praeguseks kajastust on saanud, eriti mis puudutab Ermamaad puudutava otsuse tegemise mõjutamist,» rääkis Talvik.

Talviku sõnul sai komisjon Tombergilt esmaspäeval teada, et president Ilvese kantselei uuris EAS-i praeguselt juhatuselt toetuse tagasinõude kohta ka tänavu augustis. «Presidendi kantselei tundis selgelt huvi Ermamaa otsuse vastu. Tänavu augustis toimus juhatuse ja kantselei vahel kirjavahetus,» märkis Talvik.

Seega võib Talviku sõnul rääkida kantselei olulisemast mõjust kui see praeguseks teada on. Lisaks tekitab Talvikus küsimusi president Ilvese kantselei toonase juhi Siim Raie tegevus, kes käis presidendi erafirma rahaasju EAS-is klaarimas.

«Mu isiklik arvamus on selline, et Tombergi on ülekohtuselt karistatud. Ilvese aegne presidendi kantselei on pildist välja jäänud ja edaspidi tuleks rohkem nende tegevust uurida,» ütles Talvik. Ta lisas, et põhjalikumalt tuleks süübida ka EAS-i 2012. aasta otsusesse ja selle tagamaadesse. «Samuti vajaks uurimist, mis olid minister Oviiri tegelikud motiivid, mis viisid Tombergi mahavõtmiseni.»

Kuigi Ermamaa kaasuses on Talviku sõnul väga mitmeid lahtisi otsi ja uurimist vajavaid küsimusi, on erikomisjoni tulevik lahtine, kuna riigikogus on segased ajad. «Komisjonid vahetuvad ja ma ei oska öelda, kas muutused ulatuvad ka korruptsiooni erikomisjonini,» ütles Talvik, lisades, et praegu uus kohtumisi Ermamaa asjus pole kokku lepitud.

Lisaks ei kavatse komisjon praeguse seisuga oma tööst kokkuvõtvat protokolli teha. «Ütlen ausalt, et see komisjoni kokkuvõte tuleks liiga ümmargune mull ja pigem me seda praegu ei teeks,» märkis Talvik.

Riigikogu erikomisjon on lisaks ametist vabastatud Tombergile Ermamaa asjus kohtunud varem ettevõtlusminister Liisa Oviiri, EAS-i nõukogu liikme ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Viljar Lubi, toonase majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ja EAS-i toonase juhatuse liikme Maria Alajõega.

EAS teatas tänavu oktoobris, et esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot pärast selle osaniku Toomas Hendrik Ilvese avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud OÜ Ermamaa sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud. EAS-i tagasinõue on 10 protsenti summast, mille asutus kunagi toetuseks maksis.

Rahandusministeeriumi novembri alguses avaldatud auditist selgub, et Toomas Hendrik Ilvese ettevõte Ermamaa oleks pidanud maksma EAS-ile tagasi 90 protsenti Ärma talu ehitamiseks saadud toetusest ja EAS on eksinud esitades vaid 10-protsendilise tagasinõude.