Valitsuse vahetusega muutuvad ka fraktsioonide ja parlamendikomisjonide juhid

Keskerakonna riigikogu fraktsioon valis majandus- ja taristuministriks asuva Kadri Simsoni asemel saadikurühma juhtima Tarmo Tamme. Keskfraktsiooni pressiesindaja teatel toetas Tamme valimist 19 ja selle vastu oli seitse saadikurühma liiget.

«Fraktsiooni esimehe positsioon on ääretult suur vastutus ning võtan seda väga tõsiselt. Keskerakond on peaministri erakond ning me peame sellena käituma ka parlamendis,» ütles Tamm fraktsiooni teatel. «Olen kindel, et Keskerakond suudab jätkata ühtsena ning ühise eesmärgi nimel pingutades.»

Tulevase haridus- ja teadusministri Mailis Repsi asemel valiti fraktsiooni aseesimeheks Erki Savisaar. Fraktsiooni aseesimehena jätkab ka Valeri Korb.

Samuti saab valitsuse vahetuse tõttu uue esimehe Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioon, mida tõenäoliselt hakkab juhtima praegune aseesimees Kalvi Kõva. Seni juhtis saadikurühma Andres Anvelt, kellest saab uues valitsuses siseminister.

Opositsiooni jäänud Reformierakond arutab fraktsiooni uute juhtide valimist neljapäeval. ERRi andmetel võib fraktsiooni esimeheks saada praegune majandusminister Kristen Michal.

Riigikogu saab uued aseesimehed

Tõenäoliselt ülejärgmise nädala esmaspäeval valib riigikogu erakorraliselt uued aseesimehed. Praegu töötab riigikogu esimese aseesimehena Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Helir-Valdor Seeder ja teise aseesimehena Keskerakonna esimees ja tulevane peaminister Jüri Ratas.

Koalitsioonikõnelustel saavutatud kokkuleppe järgi saab esimese aseesimehe koha Keskerakond ja teise aseesimehe koht jääb opositsioonilisele Reformierakonnale. Keskerakonna fraktsioon esitab aseesimehe kandidaadiks ilmselt Enn Eesmaa, Reformierakond peaks oma kandidaati arutama lähiajal, ERRi teatel võib selleks saada lahkuva valitsuse peaminister, Reformierakonna esimees Taavi Rõivas.

Riigikogu esimehena jätkab sotsiaaldemokraat Eiki Nestor.

Muutuvad ka parlamendikomisjonide juhid

Koalitsioonikõnelustel jagati ümber ka parlamendikomisjonide juhtide kohad. IRL saab endale välis-, majandus-, maaelu-, põhiseadus- ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ehk niinimetatud kapo-komisjoni esimehe koha.

IRLi fraktsioon pakub väliskomisjoni esimeheks seni kaitsekomisjoni juhtinud Marko Mihkelsoni, majanduskomisjoni juhiks varasema sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka ning maaelukomisjoni esimeheks praegu riigikogu aseesimehena töötava Helir-Valdor Seederi.

Põhiseaduskomisjoni hakkab juhtima senine julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni juht Ken-Marti Vaher ning erikomisjoni esimeheks saab praegu õiguskomisjoni kuuluv Raivo Aeg.

SDE-le hakkab kuuluma nelja parlamendikomisjoni esimehe koht. Praeguseks on teada vaid see, et keskkonnakomisjoni jääb juhtima Rainer Vakra.