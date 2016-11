11-aastane laps ja teda päästma läinud mees vajusid läbi tiigijää

Täna kell 13.46 tuli häirekeskusele teade, et Narvas Võidu prospektil on tiigil läbi jää vajunud kaks inimest. Tõenäoliselt läks poiss õhukesele tiigijääle kõndima ja vajuski läbi jää, edastas päästeameti pressiesindaja.

Poisile läks appi juhuslikult läheduses olnud mees, kes samuti tiiki kukkus. Õnneks sattus seda nägema parajasti teisele väljakutsele reageerinud kiirabibrigaad, kes kohe päästjad välja kutsus.

Sündmusele reageerisid sealsamas lähedal väljakutsel olnud Narva päästjad, kes alustasid kohe pinnaltpäästega. Kell 14.04 olid mõlemad kannatanud tiigist välja toodud ning kiirabi nad haiglasse viinud. Nii laps kui ka teda päästma läinud mees olid alajahtunud, kuid teadvusel, kui nad veest välja toodi.

Päästeamet paneb kõigile südamele, et veekogusid katvale õhukesele jääle minek on praegu väga ohtlik. Samuti tuleb lapsevanematel oma lastele meelde tuletada, et praegune jää neid ei kanna.

Ühtlasi manitseb päästeamet, et nõrgal jääl viibijatest ei tohi kindlasti niisama mööda jalutada, vaid nad tuleb end ise ohtu seadmata jäält kohe ära kutsuda. Abi vajavat inimest märgates tuleks helistada numbril 112.