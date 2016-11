Tartus viis koolikaklus õpilase haiglasse

Politsei sai täna veidi enne keskpäeva teate, et Tartus Anne tänaval asuvas õppeasutuses olid 5. klassi poisid omavahel riidu läinud, ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk Postimehele. Sündmuskohal käinud korrakaitsjad selgitasid välja, et koolimaja garderoobis oli kahe klassivenna vahel tekkinud sõnavahetus, millesse sekkus kolmaski samas klassis õppiv poiss.

Politsei andmeil kasvas tekkinud sõnavahetus üle kahe poisi kähmluseks, mille tagajärjel kukkus üks teadvuse kaotanud poistest maha ja sai viga.

Sündmuskohale saabunud meedikud võtsid lapse endaga esmaabiks Tartu Ülikooli kliinikumi kaasa.

Noosoopolitsei teeb kooli juhtkonnaga aktiivset koostööd, selgitamaks välja täpsemaid juhtunu asjaolusid.

Praegu leppisid kool ja noorsoopolitseinikud kokku korrakaitsjate visiidi koolimajja, selgitamaks lastele, et omavahelised erimeelsused ja lahkarvamused tuleb lahendada sõnadega, aga mitte kätega.

Postimehel ei õnnestunud tööpäeva lõpus kooli direktorit kommentaariks kätte saada.

Lugu on parandatud kell 20.20.

Loos oli algselt kirjutatud, et anonüümsust palunud vihjaja ütles Postimehele, nagu oleks üks kaklejaist peksnud teist nii kaua, kuni viimane jäi teadvusetult maha lebama. Samuti öeldi, et klassivenna läbipeksnud poiss on koolis ka varem toorutsenud ning kaasõpilasi peksnud ja mööblit lõhkunud. Politsei kinnitas Postimehele, et turvakaamera videosalvestis lükkab ümber väite, et kaklus oli jõhker.