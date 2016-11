Juncker ja Tusk õnnitlesid Ratast Eesti peaministriks saamise puhul

«Soovin teid õnnitleda enda ja Euroopa Komisjoni poolt Eesti parlamendi usalduse võitmise ja Eesti peaministriks saamise puhul,» kirjutas Juncker õnnitluskirjas Ratasele.

«Ootan teiega koostööd tugevama ja parema Euroopa loomiseks, mis jätkaks meie inimeste elu ja töötingimuste parandamist. Võite loota Euroopa Komisjoni toetusele nende eesmärkide saavutamisel,» lisas komisjoni president.

Juncker meenutas ka oma kirjas Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus 2017. aasta teises pooles.

«Ma olen kindel, et eesistumise käigus saame ühendada oma jõud Euroopa Liidu ees seisvate väljakutsetega tegelemiseks ning aidata kaasa investeeringute kasvule, uute töökohtade loomisele ning edendada digitaalset ühisturgu ning energialiitu,» kirjutas Juncker.

Euroopa Komisjoni president avaldas lootust peatseks kohtumiseks Jüri Ratasega.

«Mul on hea meel kuulda, et teie uus koalitsioon kavatseb jääda kursile, mida Eesti on välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas siiani hoidnud ning et Euroopa Liidu ja NATO liikmelisus jäävad Eesti julgeoleku ja heaolu peamisteks sammasteks. Praegustel rasketel aegadel tuleb selline stabiilsus kasuks nii Eestile kui Euroopa Liidule,» kirjutas Tusk oma õnnitluses.

Tusk meenutas ka Eesti lähenevat eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus ning avaldas lootust viljakaks koostööks Eesti uue valitsusjuhiga.

Tusk märkis, et loodab Ratast näha detsembris Brüsselis peetaval Euroopa Ülemkogul.

President Kersti Kaljulaid nimetas Jüri Ratase juhitava valitsuse teispäeval ametisse.