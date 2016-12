Udu häirib lennuliiklust

Täna õhtul teatas Transaviabaltika, et kell 17:00 Tallinn-Kärdla väljalend ja kell 17:45 Kärdla-Tallinn väljalend jäävad Kärdla lennuväljal valitsevate ilmastikuolude tõttu ära.

Reisijad toimetatakse sihtkohta bussidega. Tallinna lennujaama alumise korruse busside ootealalt väljub buss kell 16:50, mis toimetab reisijad Kärdlasse. Sõidud (sealhulgas praamisõit) on reisijatele lisatasuta.

Kärdla lennujaamast väljub omakorda buss kell 16:50, mis toimetab reisijad Heltermaa sadamasse kell 17:30 väljuvale praamile. Rohukülas on omakorda reisijatel vastas buss, mis toimetab reisijad Tallinnasse.

«Ilmastikuolusid silmas pidades kipubki meie jaoks väljakutseks olema lennata Kärdlasse, kus on lennujaamale kehtestatud maandumiseks oluliselt rangemad miinimumnõuded kui Kuressaares,» rääkis Transaviabaltika esindaja Rene Must ja viitas seejuures asjaolule, et Kärdla lennuväljal puudub täppismaandumise seade (ILS).

Transaviabaltika esindaja Rene Must kinnitab, et kõikidele reisijatele, kes ei kasuta lennuettevõtte poolt korraldatud lisatasuta bussisõitu sihtkohta, tagastatakse lennureisi piletiraha.

Londoni-Tallinna lennuk maandus udu tõttu Riias

Päeval tuli udu tõttu Londonist Tallinnasse teel olnud Ryanairi lennukil maanduda Tallinna lennuväljal valitseva tiheda udu tõttu Riia lennuväljal, kust reisijad tuuakse Tallinnasse bussidega.

Londonist Stanstedi lennuväljalt startinud Ryanairi lennuki piloot otsustas enne Tallinnas maandumist võtta tiheda udu tõttu suund hoopis Riia lennuväljale, ütles Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff Postimehele.

Lennuk pidanuks Tallinnas maanduma kell 11.35. Koffi sõnul organiseerib Ryanair kõigile reisijatele bussisõidu Tallinnasse. Millal reisijad Tallinnasse kohale jõuavad, selle kohta Koffil info puudus.

Koffi sõnul oli keeruline öelda, kas Tallinna lennujaamas valitsevad ilmaolud võivad veel lende häirida. Praeguse seisuga on udu mõjutanud vaid Londoni-Tallinna lendu.

«Vertikaalne nähtavus muutub pidevalt ning uduga maandumine on iga piloodi enda otsus. Mõni lennuk võib hoolimata udust maanduda, mõni võib tiirutada ja oodata sobivat maandumise momenti, mõni võib lennata teisele lennuväljale. Näiteks samal ajal, kui Londoni-Tallinna lennuk oli teel Riiga, maandus Tallinnas Moskvast tulnud lennuk,» rääkis Koff.