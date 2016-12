Nädal jäänud: kas omavalitsuste meelitamiskampaaniad toovad piisava arvu elanikke?

Subaru Forester. Foto on illustratiivne. Allikas: Subaru

Kinkekaardid võivad meelitada ajutisi elanikke

Põlvamaal võib aga sundliitmine ähvardada Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste valdasid, kellel pole veel kolme peale ühe omavalitsuse moodustamiseks 5000 elanikku koos. Detsembri alguses käivitatud kampaaniaga loositakse kõigi praeguste ja uute vallaelanike vahel välja kaks 1500-eurost Lõunakeskuse kinkekaarti.

Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv ütles, et kampaania on praeguseks juurde toonud 30-40 inimest. «Päris hästi läheb, iga päev tuleb uusi sissekirjutusi,» märkis ta. «Teame ka inimesi, kes elavad meie vallas, aga pole veel sisse kirjutanud. Tegeleme nendega isiklikult, käime kohapeal kodudes ja anname sissekirjutuse blanketid. Need täidetakse hea meelega ära.»

Kõiv nentis, et puudu on veel 20-30 inimest ja lootust on, et enne aasta lõppu tuleb 5000 inimest kokku. «Teeme kõik selleks, et saaksime aasta lõpuks selle arvu täis ja isegi kui ei saa, oleme vähemalt selle nimel pingutanud,» märkis ta.

Vallavanem usub, et isegi kui mõnikümmend inimest puudu jääb, ei juhtu ka mitte midagi. «Eks alati on võimalik valitsusel erandeid teha. Ma ei usu, et selle 20-30 inimese pärast hakatakse meid sundliitma, kuid siiski peame selle 5000 poole pürgima, mis on seadusesse kirjutatud.»

Kõiv tõdes, et 1500-eurosed kinkekaardid võivad meelitada sisse kirjutama neidki, kes tegelikult elanikuks jääda ei taha. «Sellest oleks muidugi kahju, aga vähemalt oleme seadusepügala täitnud,» möönis Kõiv.

Igal juhul on vald kampaaniaga juba kõvasti võitnud. «Kui ühe inimese pealt saab aastas keskeltläbi tuhat eurot tulumaksu ja 30-40 inimest on end sisse kirjutanud, teeb see juba 30-40 000 eurot,» selgitas ta, et kampaania kulu on igal juhul enam kui mitmekordselt tagasi teenitud. «Mõned loosivad autosid välja ja oleksime ka sellega hakkama saanud, aga me nii hulluks ei läinud,» muigas vallavanem.

100 eurot puhtalt kätte

Uut omavalitsusüksust loovad Mäksa, Haaslava ja Võnnu vallad saavad 5000 elanikku enne aasta lõppu tõenäoliselt täis. Haaslava vallavanem Priit Lomp ütles reedel, et neljapäeva hommikul oli veel 17 inimest puudu, kuid päeva jooksul käis kümmekond inimest end sisse kirjutamas. «Kui veel praegu täis ei ole, siis hiljemalt teisipäevaks peaks olema,» märkis ta.

Vallad annavad kõigile, kes end enne 31. detsembrit elanikuks registreerivad, 100 eurot. Lisaks loositakse praeguste valdade elanike vahel välja ka suuremaid toetusi.

Lomp kinnitas, et seni on end valda sisse kirjutanud 10-15 inimest päevas. Isegi, kui peaks juhtuma, et täpselt 5000 inimest enne aasta lõppu täis ei tule, on piir ikkagi täidetud, sest omavalitsusüksusega liituvad ka Järvselja ja Rõka külad, kust lisandub umbes 50 inimest.

Miks Vasalemma ja Luunja kampaaniaid ei tee?

On ka mitmeid valdu, kes ei korralda mingisuguseid kampaaniaid, ehkki enne aasta lõppu kindlasti 5000 piiri täis ei saada. Üks neist on napilt enam kui 2500 elanikuga Vasalemma.