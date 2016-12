Jõululaupäeva ilmarekordid Eestis: õhutemperatuuride vahe ulatub 42 kraadini

2006. aasta 24. detsembril mõõdeti Saaremaal Sõrvel 8,5 kraadi sooja. Soojad jõulud olid ka möödunud aastal, kui paljudes kohtades mõõdeti jõululaupäeval 6-8 soojakraadi. Tänased temperatuurid päris kaheksa kraadini tõenäoliselt ei küündi, kuid temperatuur peaks jääma siiski plusspoolele.

Kõige krõbedam pakane oli 2001. aasta jõululaupäeval Võrus, kus külma oli lausa 33,5 kraadi.

Lumerekord 2010. aastast

Tallinnas on viimase 50 aasta jooksul jõululaupäeval maad katnud lumevaip umbes pooltel kordadel. Ent näiteks Vilsandi saare elanikud on lume üle rõõmustada saanud harva – püsiv lumikate on jõululaupäeval olnud vaid 13 protsendil juhtudest.

Kõige paksem lumi on jõululaupäeval mõõdetud Lääne-Virumaal Sämis, kus 2010. aasta 24. detsembril oli lume paksus 63 sentimeetrit. Samasse aastasse jäävad ka teised esiviisiku tulemused - Uue-Lõve (59 cm), Kuusiku (57 cm), Jõhvi (49 cm) ja Väike-Maarja (48 cm).

Läbi aegade on Eestis kõige paksem lumikate (104 cm) mõõdetud aga 1924. aasta veebruaris Tallinnas.

Ilmateenistuse kokkuvõte jõululaupäeva ilmarekorditest: