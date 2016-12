Piltuudis: uue parvlaeva Hiiumaa kaart üllatab kahe Kärdlaga

Nimelt on salongi seinal olevale Hiiumaa kaardile sattunud kaks Kärdlat. Üks «lisa-Kärdla» on kaardil seal, kus peaks olema hoopis Käina.

ASi Tallinna Sadam kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles Postimehele, et ettevõte on juba ka ise mitme inimese ühistööna valminud kaardil apsakat märganud. Ta kinnitas, et viga saab lähimal ajal parandatud.

Sotsiaalmeedias ei pane hiidlased väikest apsu üldse pahaks, vaid viskavad nalja ja küsivad, kas tegelikult võib Kärdla laienemise taga olla haldusreform.