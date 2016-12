Erakorralise kohandamistoetuse eelnõu läks kooskõlastusringile

«Kriisiabi eesmärk on toetada raskustes olevaid piima- ja sealihasektoreid ning aidata seeläbi kaasa turu stabiliseerimisele. Euroopa Komisjon on eraldanud selleks Eestile kokku 8,08 miljonit eurot ja uus valitsuskoalitsioon on otsustanud Eesti riigi poolt sellele samas mahus lisaks maksta,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Pingutame selle nimel, et kriisiabi saaks tuleva aasta alguses võimalikult kiiresti välja makstud, et anda põllumeestele kindlust põllumajandustootmisega jätkamiseks.»

Toetust saab taotleda piimatõugu lehma kohta, keda piimatootja pidas 2016. aasta 1. detsembri seisuga või sea kohta, keda sealihatootja pidas 2016. aasta 1. mai seisuga.

Piimandussektoris makstakse toetust piima turustavatele või jõudluskontrollis osalevatele piimatootjatele, kes ühele tingimusteks milleks on väiketootjad, ei suurenda tootmist, on ühinenud mõne maaelu arengukava keskkonnatoetuse skeemiga.

Sama kolme tingimuse alusel makstakse toetust ka seakasvatussektoris. Samuti on nii piima- kui sealihatootjatel võimalus taotleda toetust kui nad võtavad kohustuse mitte suurendada oma piimatõugu lehmade, sigade või emiste arvu taotluse esitamise päevast kuni 2017. aasta 1. maini.

Seakasvatuse puhul on 2016. aastal sigade Aafrika katku puhangute tõttu III tsooni jäänud sigade puhul ühikumääraks 27,24 eurot looma kohta, 2015. aastast jätkuvalt III tsoonis olevate sigade puhul 22,52 eurot looma kohta ning muudes piirkondades 13,62 eurot emise ja 8 eurot sea kohta. Piimalehma arvestuslik toetusmäär on 153 eurot piimalehma kohta, kuid lõplik toetusmäär selgub pärast taotlemist.

Erakorralise kohandamistoetuse maksmise kriteeriume ja loomakasvatussektorite vahelist jaotust on arutatud korduvatel kohtumistel põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega.

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõu kohaselt on kohandamistoetuse taotluste vastuvõtt planeeritud 2017. aasta 30. jaanuarist kuni 8. veebruarini.

Erakorralist kohandamistoetust makstakse osana Euroopa Komisjoni 2016. aasta juulis otsustatud abipaketist, millega 2016. aasta septembris eraldati 350 miljonit eurot piimatootjate ja teiste turukriisist mõjutatud loomakasvatussektori tootjate abistamiseks. Eesti toetussumma suuruseks on 8,08 miljonit eurot, millele riigieelarvest lisatakse täiendavalt 8,08 miljonit eurot.