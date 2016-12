Galerii ja video: jõuluvanad möllasid lainetes

Viimsisse Püünsi surfiranda oli kogunenud paarkümmend surfarit, kellest kümmekond oli selga tõmmanud jõuluvanakostüümi. Kuna ilm oli surfamiseks sobiv, siis mindi vette ja tehti uhkeid õhulende.



Traditsiooni algataja Indrek Raspel sai inspiratsiooni jõulusurfamiseks välismaalt ning jõuluvanakostüümis surfarid on Püünsi rannas juba kolmandat aastat. Raspel küll nentis, et rahvast oli tänavu veidi nadilt, aga samas võib selle ka jõululaupäeva arvele panna.



Kui Raspel omal ajal idee välja käis võeti see vastu positiivselt. «Rahvas käib sõitmas, aga veel rohkem käib vaatamas,» märkis Raspel.



Jõuluvanakostüümides lainetesse ronimine võib esmapilgul tunduda pisut märg elamus. Raspel nentis tõsiasja, et surfari jaoks on märg olemine üsna tavapärane nähtus. Kui huvi püsib, siis traditsiooniga ka jätkatakse. «Kui vald (toim - Viimsi vald) tuleb vastu, teeme siia ka ametliku surfikoha,» ütles ta.