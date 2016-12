Vene võimud keelasid Eesti-Soome punkbändi Hot Kommunist kontserdi Moskvas

Tund enne kontserdi algust helistati organisaatoritele kohalikust politseijaoskonnast ja teatati, et üritus tuleb ära jätta, teatas tuuri korraldaja Deniss Aleksejev Avatud Venemaale. Lisati, et käsk tuli ülevalt. Kust ja mis põhjusel ei osatud öelda.

Nii võtsidki korraldajad vastu otsuse jätta kontsert ära, et mitte seada ohtu esinejaid ja külastajaid.

Ürituse organiseerijad ise vaid aimavad, mis võis olla tegelik põhjus. «Kontsert võidi keelata ära võib olla meie tuuri nime pärast. See kannab nime Russofoobia,» ütles Aleksejev.

Mees väljendas hämmingut selle üle, miks ei lasta sellistel gruppidel nagu Hot Kommunist esineda. «Inimesed tulevad kohale ja mängivad muusikat. Nad ei saa esinemiste eest raha, see on täielik DIY (lühend ingliskeelsest väljendist Do It Yourself - «tee seda ise» eesti keeles),» lausus ta.