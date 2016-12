Paari tunni jooksul sõitis Virumaal hulk autosid teelt välja

Eilsetele plusskraadidele järgnenud öökülma tõttu on Virumaa teed paljudes kohtades kaetud musta jääga, libeduse tõttu peavad autojuhid olema eriti tähelepanelikud vältimaks teelt väljasõitu, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Täna kell 8.45 sõitis libeduse tõttu Vaivara vallas Tallinna-Narva maantee 197. kilomeetril teelt välja sõiduauto Toyota. Sõidukit juhtinud 64-aastane naine toimetati Ida-Viru keskhaiglasse kontrolli. Kaasreisija, 65-aastane mees, vigastada ei saanud.

Kella 9.50 paiku juhtus liiklusõnnetus Kadrina vallas, kus Tallinna-Narva maantee 75. kilomeetril sõitis teelt välja sõiduauto Suzuki. Autot juhtinud 54-aastane naine ja kaasreisija, 27-aastane naine, toimetati tervisekontrolliks Rakvere haiglasse.

«Praegu on teeolud väga libedad ja paari tunni jooksul on olnud mitu libedusest tingitud õnnetust. Palume kõiki liiklejaid olla väga tähelepanelikud ja teha endast kõik olenev, et teie teekond kulgeks võimalikult turvaliselt,» ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Tarvo Kruup.

«Eeskätt tuleks valida teeoludele vastav sõidustiil – ei pea sõitma maksimaalse lubatud kiirusega, vaid valida tuleks selline kiirus, mis lubaks juhil vajadusel reageerida ootamatule takistusele või muutunud teeoludele. Äärmiselt oluline on piisava pikivahe hoidmine, et vältida võimalikku otsasõitu teisele sõidukile,» lisas Kruup.

Tänavu on Eestis juhtunud üle 1400 liiklusõnnetuse, milles sai kannatada ligi 1800 inimest ja surma 70 inimest. Ida prefektuuris sai sel aastal ligi 200 liiklusõnnetuses kannatada pea 300 inimest, hukkus 17 inimest.