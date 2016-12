Tänavune «Jõulutunnel» on kogunud liikumispuudega inimeste heaks üle 80 000 euro

Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ning osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed, vahendab ERR.

«Liikumis- ja treenimisvõimalused on meile kõigile väga olulised. Nii ka liikumispuudega inimeste puhul. Paraku on nende treenimisvõimalused piiratud. Ratastoolis pole võimalik kasutada tavapäraseid jõusaaliseadmeid. Samuti puudub võimalus treenida väga väikeste koormustega, nagu need inimesed sageli vajavad,» ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu rehabilitatsioonikeskuse juht Piret Vahula.

Kõik soetatavad seadmed on arendatud ja konstrueeritud erivajadusi ning taastusravi spetsiifikat silmas pidades. Arvestatud on ka nendega, kes on sunnitud olema ratastoolis.