Foto: varas võttis Võrumaal auto ja sõitis selle sodiks

25. detsembri päeval teatati häirekeskusele, et Võru vallas Meegomäe külas on öö vältel maja eest kadunud sõiduauto BMW.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virki sõnul ilmnes asjaolusid selgitades, et sama sõidukiga oli öösel Meegomäe külas kõrtsi juures vastu puud sõidetud. Avariipaigal ühtki asjaosalist ega tunnistajat ei olnud.

Juhtunu üksikasju asus selgitama politsei. Sõiduk on teisaldatud Võru linnas edasisteks menetlustoiminguteks Jaama 75 parklasse.

«Kes see naljanina oli, kes mu auto täna öösel Võrust varahommikul umbes kella 3-4 ajal varastas ja sellega sellise paugu pani ja suutis isegi ära põgeneda,» kirjutas sõiduki omanik Facebooki «Märgatud Tallinnas» grupis.

«Haiglasse sul pole mõtet minna nii pea ja ei tahaks uskuda, et sa sellisest õnnetusest ilma vigastusteta pääsesid. Anna endast teada, sest varem või hiljem sind leitakse niikuinii üles, ära tee seda enda jaoks raskemaks. Kes soovib, see võib jagada, ja kes soovib varuosi, võib võtta ühendust paari nädala pärast, kuni politsei on auto uurimise lõpetanud,» õhutas omanik varast end üles andma.