Yana Toom läheb jälle Süüriasse

Toomi Eesti büroo juht Oksana Talisainen ütles kella 11.50 ajal Postimehele, et Toom ja Hvostov on parajasti lennukis, mistõttu ei saa europarlamendi saadik oma plaane Süürias kommenteerida. Talisainen ei osanud öelda, mis täpselt on reisi eesmärk, kuid kinnitas, et tegemist on tööreisiga.

Toom käis ka tänavu suvel Süürias, kus kohtus president Bashar al-Assadiga. Räägiti võitlusest terrorismiga ja Süüria vastu kehtestatud sanktsioonidest. Euroopa parlament eitas seepeale oma rolli saadikute visiidis, samamoodi ka Eesti välisministeerium. Osaliselt maksis visiidi kinni Süüria valituss.

Suvine visiit tekitas paraja pahameeletorm. Kritiseerijate hulka kuulusid toona näiteks IRLi liige Mart Nutt, Vabaerakonna esimees Andres Herkel ja reformierakondlane Jürgen Ligi.

Ligi tähelepanu köitis Toomi usutlus ajalehes Põhjarannik, kus Toom väitis, et temal pole midagi varjata ja tal kapis luukeresid pole. «Nõus Yanaga. Mis rääkida kappi peidetud keredest, kui midagi ei jää varju ja elutoas on alaline laipade väljapanek? Mõrtsukatega poseeritud pildid ja nende makstud arved on vaid viimaste päevade väike lisandus. Nagu Süüria visiit nii ka sõnavõtud Eesti, NATO ja EL-i aadressil on lihtsalt Kreml, ei mingit peitust,» kirjutas Ligi juulis sotsiaalmeedias.

Samas oli ka neid, kes Toomi sammu kiitsid. Nii ütles tema erakonnakaaslane Oudekki Loone, et kriitiline reaktsioon Toomi ja Süüria presidendi Bashar al-Assadi kohtumisele populistlik ülereageerimine ning diskussiooni avamist sealses piirkonnas tuleb hoopis tervitada mitte hukka mõista.