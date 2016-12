Savisaar viivitab tervisehädade tõttu järelevalvekomisjonile vastamisega

Savisaar pidi riigikohtu otsusega jõustunud ettekirjutuse täitma ja reklaamikulud linnale tagastama 10. detsembriks, kuid seda ta ei teinud. Mõned päevad hiljem teatas Savisaare esindaja, vandeadvokaat Oliver Nääs komisjonile, et soovib otsida ettekirjutuse täitmise osas kompromissi. «Kuna ettepanekus ei olnud kirjas, millist kompromissi silmas peetakse, siis me andsime kuni järgmise reedeni (23. detsembrini – toim.) aega sõnastada kompromissi sisu,» ütles komisjoni esimees Ardo Ojasalu detsembri keskel Postimehele.

Ojasalu sõnul on advokaat nüüdseks aga teatanud, et Savisaar ei saa tervislikel põhjustel komisjonile konkreetset pakkumist teha ja palub selleks 6. jaanuarini lisaaega. «Meil ei ole tänases seisus mõtet hakata menetlust kõvasti kruvidega kinni keerama, vaid pigem menetleme tasakaalukalt edasi ja pärast 6. jaanuari teeme kirjaliku koosoleku,» ütles Ojasalu ERRile.

Komisjon on kaasanud keelatud annetuse tagastamise menetlusse ka Keskerakonna, kellele on selgitatud, et kui ettekirjutust ei täideta, võib komisjon teha siseministrile ettepaneku vähendada erakonnale riigieelarvest eraldatava toetuse suurust. Kui kokkuleppele ei jõuta, pöördub komisjon Ojasalu sõnul kindlasti mingil hetkel siseministri poole, samas ei soovita sellega kiirustada.

Komisjon tegi Savisaarele juba eelmise aasta alguses ettekirjutuse, mille kohaselt pidi ta tasuma linnale 2013. aasta kohalike valimiste eel tehtud «Tallinn liigub» reklaami, telekanalis PBK näidatud venekeelse reklaamklipi ja Hiiu staadioni avamise reklaami kulud. Pärast pikki kohtuvaidlusi otsustas riigikohus tänavu novembris jätta Savisaare kaebuse rahuldamata.