Politsei sai pühade jooksul ligi 80 teadet lähisuhtevägivalla kohta

Alkoholijoobes juhte tabati sel aastal kolme pühadepäeva jooksul 69. Kolme päeva jooksul juhtus kokku kaheksa liiklusõnnetust, milles hukkus üks inimene. Neis õnnetustes sai kokku viga kaheksa inimest.

Üle Eesti reageeris politsei kolme pühadepäeva jooksul ligi 80 lähisuhtevägivalla juhtumile. Paljud tülid eskaleerusid liigse alkoholi tarvitamise tõttu.

Mullu oli see number aga veelgi nukram - kokku kutsuti politsei lahendama 147 lähisuhtevägivalla juhtumit.

Kokku oli lähisuhtevägivalla juhtumeid umbes 80. Toome välja mõne neist: - 25. detsembri õhtul anti politseile teada kolmest peretülist Lasnamäel. Koorti tänaval asuvas korteris lõi elukaaslane oma naist panniga ning tekitas talle tervisekahjustusi. Mees peeti kinni ning kiirabi toimetas naise haiglasse kontrolli. - 25. detsembril lõi Kärberi tänaval asuvas korteris alkoholi tarvitanud mees oma abikaasat kruusiga pea piirkonda ning tekitas talle vigastusi. Mees peeti kinni ning naine toimetati haiglasse. - Asunduse tänaval asuvas korteris peksis joobes mees oma elukaaslast ning tekitas talle vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni. - 26. detsembril tungis 30-aastane mees, kes on kannatanu lapse isa, Kohtla-Järvel Sompa linnaosas Humala tänaval asuvas korteris kallale 29-aastasele naisele.

Politsei toonitab, et ka peagi saabuvatel aastavahetuse pidustustel tuleb tähelepanelik olla. «Paneme kõigile südamele, et alkoholi tuleks tarvitada mõistlikult ja vältida rumalate otsuste tegemist. Uue aasta võiks sel aastal võtta vastu pigem meeldivas õhkkonnas kui konflikte lahendades,» ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit.

Ta lisas, et uusaastaöösel võiks igas seltskonnas olla üks kaine piduline, kes veendub, et kõik jõuavad peolt ohutult koju ega jää kuhugi üksi. «Samuti tuleks leida ka kaine autojuht, kes veendub, et sõidukis on inimesi täpselt nii palju kui on turvavöösid. Lisaks oleks tema ka see inimene, kes veenduks, et ükski purjus sõber rooli ei istu,» lausus Saarniit.