Kaljulaid: riigi ilmalikkus on parim kaitse võõraste religioonide eest

«Riik on meil ilmalik ja riigikirikut ei ole. Mulle tundub, et just see on meile parim kaitse ka võõraste religioonide eest. Meil ei ole kohustust aktsepteerida nende religioonidega seotud tavasid, kui meie haiglad ja meie koolid on ilmalikud ega tee ühegi religiooni suhtes spetsiaalseid liigutusi, spetsiaalseid kummardusi,» märkis president.

Riigipea puudutas intervjuus mitmesuguseid eluvaldkondi alates perevägivallast, tööst, metsadest, religioonist ja lõpetades raudtee ja Venemaaga.

Rahvusringhääling tõi välja, et presidendi viie aasta ametiaja sisse jääb ka Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste tähistamine ja küsis Kaljulaiult kas sinna on võimalik kutsuda ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

«Ma ei tea, milline on selleks ajaks Moskva välispoliitika. Praegu me näeme, et Venemaa on riik, kes on eriarvamusi valmis lahendama relva jõul, muutma riikide piire. Sellist Venemaa presidenti ma ei kutsuks Eesti juubelile,» ütles president.