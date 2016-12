Ülevaade: Keskerakond on aastaga juurde saanud 766, IRL aga vaid 12 liiget

Aastaid suurima liikmeskonnaga partei kohta hoidnud Keskerakonda kuulub tänase seisuga 14 617 inimest. Neist 766 on erakonnaga liitunud sel, 287 eelmisel ja 542 üle-eelmisel aastal.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et tänavu on tegu olnud tavapärase kasvuga, millele on kaasa aidanud piirkondade tegus töö, ja eraldi uute liikmete värbamise kampaaniat pole korraldatud. Küll plaanitakse seda tema sõnul teha tuleval aastal, mil toimuvad ka järgmised kohalike volikogude valimised.

Liikmete arvult järgneb Keskerakonnale Reformierakond, millel on 12 432 liiget. Tänavu on neist erakonda astunud 108, mullu 91 ja 2014. aastal 305 inimest.

Kolmandal kohal on liikmete arvu järgi IRL, kuhu kuulub 9177 inimest. Samas on erakond väga vähe liikmeid juurde saanud: sel aastal on neid vaid 12. Erakonna peasekretäri Kert Karuse sõnul pole IRL viimastel aastatel liikmeid kampaaniatega värvanud. «Püüame leida erakonda inimesi, kes teevad seda teadlikult ning peavad lugu meie väärtustest,» ütles ta.

Eelmisel aastal liitunuid on erakonna liikmete hulgas 175, kuid neist koguni 163 astusid parteisse kuu aja jooksul enne viimast suurkogu, kus toimusid nii esimehe kui eestseisuse valimised. Ka 2014. aastal liitunud 254 inimesest astus 97 parteisse vahetult enne sisevalimisi.

Massiline erakonnaga liitumine tõi mulluse suurkogu eel kaasa skandaali, kui selgus, et 21 liitunut olid varem kriminaalkorras karistatud. Erakonna eestseisus viskas nad kaks päeva enne suurkogu erakonnast välja ja juhtunut asus selgitama IRLi aukohus, mille hinnangul oli värbamise eesmärk mõjutada sisevalimiste tulemusi. Aukohus mõistis toimunu hukka ja tegi eestseisusele rea ettepanekuid, kuidas järgmistel suurkogudel samalaadsete probleemide kordumist vältida. Sarnaseid, ehkki mitte nii ulatuslikke skandaale on erakonnas olnud ka varasematel aastatel.

Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel 8086 liiget, kellest 594 on erakonnaga ühinenud sel aastal. See teeb EKREst Keskerakonna järel teise aastaga enim liikmeid juurde saanud erakonna. Eelmisel aastal parteisse astunuid oli 359 ja 2014. aastal, mil EKRE polnud veel riigikogus, täpselt 100.

Kokku on erakond alates 2012. aasta kevadest, mil toonane Rahvaliit muutus EKREks, juurde saanud veidi üle 1300 liikme. Ülejäänud enam kui 80 protsenti liikmetest ehk 6760 inimest kuuluvad parteisse varasemast ajast.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuulub tänase seisuga 5993 inimest, kellest 99 on erakonda astunud sel aastal. Eelmisest aastast kuulub parteisse 80 ja üle-eelmisest aastast 178 inimest.

Parlamendierakondadest on kõige pisem 2014. aasta sügisel loodud Vabaerakond, mil on vaid 684 liiget. Neist 48 on erakonnaga ühinenud sel ja 90 eelmisel aastal.