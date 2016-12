Metsas kõndinud naine jäi langetatud puu alla ja hukkus

Lõuna prefektuuri teatel langetas Rõuge vallas Augli külas asuvas metsas 32-aastane mees puu, mille alla jäi metsa kõrval asuva tee peal kõndinud 53-aastane naine. Naine hukkus sündmuskohal.

Augli külavanem Silvi Luha kinnitas, et hukkunud naine oli kohalik. «Ta oli tegelikult minu naaber,» märkis Luha, «ja oleme naabrid olnud kogu elu.»

Juhtunust ta kuigi palju kuulnud veel ei ole ega tea ka, kas puulangetaja oli mõne ettevõttega seotud. «Tean, et puu kukkus peale, aga ega rohkem ei teagi. Ei ole veel tema laste käest küsinud, sest see juhtum on liiga värske ja nende jaoks niigi suur tragöödia,» rääkis külavanem. «Hästi tore naine oli, väga abivalmis.»

Rõuge vallavanem Tiit Toots kuulis juhtunust eile päeval, kuid täpsemat informatsiooni pole temalgi. Tänasest viibib ta küll puhkusel, kuid hoiab siiski ühendust abivallavanemaga, kes peaks peagi rohkem infot saama.

Ka vallavanem teadis hukkunut hästi. «Oleme väike kogukond ja väikeses kogukonnas teavad kõik kõiki ja kõik hoiavad kokku. See õnnetus oli väga halbade juhuste kokkulangevus ja suur šokk kogu piirkonna jaoks,» ütles ta.

Nii traagilist õnnetust vallavanem varasemast ei mäleta. «Eks aeg-ajalt ole ikka metsatöödel olnud, et inimene on puud langetanud ja see on kuidagi halvasti kukkunud ja on õnnetus juhtunud, aga et keegi on teel kõndides puuga pihta saanud, seda ei ole ma kuulnud.»

Küsimusele, kas puulangetaja võis olla valla tellitud, vastas Toots, et valla hallata on kalmistud ja pargid, kuhu ohtlike puude langetajaid tellitakse, aga kes eile seal külas parajasti puid langetas, seda ta öelda ei osanud.

Juhtunu asjaolude selgitamiseks käivitati kriminaaluurimine karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest ja mille eest võidakse karistada kuni kolmeaastase vangistusega.