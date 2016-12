Kodutehnika Tartus on kallis - kas müüt või reaalsus?

„Tõepoolest on selline tehnikakaupade müügi kontseptsioon Eestis uus“, selgitab outleti juhataja Jüri Ellen. „Maaletoojatel on alati teatud kaupu rohkem laos kui tahaks või vaja oleks. Kas ostetakse hea hinna saamiseks suuremaid koguseid või tagastab mõni kaupluste kett kampaaniatooteid või „pannakse mööda“ nõudluse prognoosimisega, võimalusi on mitmeid. Sekka juhtub ka väikeste transpordi- või pakendidefektidega asju, mida hulgimüüjal on teinekord keeruline realiseerida."

Mida siis üleliigsete kaupadega teha? Laos seismine kindlasti nende väärtust ei suurenda ja tekitab tublisti kulusid. „Enamasti on sellise kauba kiire realiseerimine parem võimalus, tihti isegi alla omahinna müües. Outlet aitab seda tõhusalt ja madalate kuludega teha,” leiab Ellen. Kaupluse kulud on viidud miinimumini, olles kordades väiksemad traditsioonilistes kaubanduskeskustes tegutsevate konkurentide omadest. Kas võiks öelda, et tarbija saab kauba ühe vahelüli võrra odavama hinnaga? “Jah, võibolla isegi veel odavamalt, sellist hinnataset mujalt ei ole võimalik leida,” kinnitab Jüri Ellen. "Eesmärk on saavutada vähemalt 30% odavam hind võrreldes tavakauplusega. Hindadega me ei blufi ja tarbija nutikust ei alahinda, hinnavõit on ikkagi reaalne".

Mis kaupu outletist tasuks otsima tulla? "Meil on mitmeid kaubamärke, mida mujal Tartus vähe leida võib, nagu Brandt, Proficook, Bomann. Aga ka supersoodsa hinnaga tooteid tuntud brandidelt nagu Whirlpool, Sencor või Sharp. Palju ostetakse potte-panne, eriti "kivipõhjaga" seeria on populaarne. Retrokülmikute valik on meil tõenäoliselt parimaid Tartus. Suur valik tooteid on kaupluses väljas hinnaga 9,99 EUR, sellise raha eest saab omandada näiteks korraliku roostevabast terasest veekeetja või võileivarösteri. Inimestele meeldib meie juures jalutada ja kaupa vaadata, huvitavaid tooteid on palju ja enamasti ka midagi vajalikku leitakse".

EL Kodutehnika OÜ alustas sarnasel kujul outleti opereerimist Rakveres pool aastat tagasi ja kauplus on kohalike tarbijate poolt väga hästi vastu võetud. „Sellist poodi oli Tartule vaja“, on mitmed kliendid juba kiitnud. Mis siis muud, kui soovime edu Lõuna-Eestis ja soovitame pealkirjas sõnastatud küsimusele vastust otsida aadressil Riia mnt. 130B.

