MTÜ Eluliin võtab üle nelja maakonna naiste tugikeskuste teenuse pakkumise

Eluliini juhatuse liige Eda Mölder ütles BNSile, et lepingud on allkirjastatud Raplamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Hiiumaa tugikeskuste teenuse pakkumiseks ning osaliselt Tallinnas ühishankena.

Eesti Naiste Varjupaikade Liit (ENVL) teatas eelmisel nädalal, et ei nõustu riigi poolt pakutud senisest väiksemate summadega tugikeskuste tööks ning seetõttu sulgevad kaheksa tugikeskust maakondades uuest aastast oma uksed.

SKA teatas siiski pärast liidu pöördumist, et kuues maakonnas on tugikeskuse teenuse pakkumiseks lepingud sõlminud, viies on esitatud hankes pakkumised, mille üle peetakse läbirääkimisi ning ainult neljas maakonnas ei ole teenuse osutamiseks pakkumist tehtud.

Eluliini juht Mölder tunnistas, et nende jaoks on nii kiire reageerimine olnud pingutust nõudev, kuid MTÜ töötajad on väljakutseks valmis.

«Meie töötajad kõik on läbinud 40-tunnine naistevastase vägivalla koolituse, oleme läbinud ka teisi selleteemalisi projekte ja koolitusi,» rääkis Mölder. «Muidugi, üritame nii vähese ajaga teha parima, ma arvan, et päris seda ei juhtu, et kuskil piirkonnas jäävad teenused osutamata. Nad võib-olla ei ole nii head, kui olid Norra projekti toel, aga see läheb edasi Eesti enda rahaga,» lisas Mölder.

Norra toetustega ehitas ENVL viimastel aastatel üles võrgustiku, mis iga maakonnas vägivalla ohvriks lanegenud naistele tuge ja varjupaika.

Mölderi sõnul tegeleb Eluliin muuhulgas ka naistevastase vägivalla teemadega. «Meil on Eluliini kõikide üksuste poole kokku umbes 200 naistevastase vägivalla pöördumist kuus. Meil on usaldustelefonid, kriisiabi keskus, me tegeleme seksuaalse ekspluateerimise teemaga,» rääkis Mölder. Eluliinil on rehabilitatsioonikeskus Atoll Tallinnas, Toome keskus Tartus ja Ava keskus Jõhvis.

«Nii et me tegelikult oleme ka varjupaiga teenust pakkunud 2006. aastast saadik inimkaubanduse ohvritele, kes enamikul juhtudel on naised,» rääkis Eluliini juhatuse liige.

Koos Eluliiniga asub naiste tugikeskustes juriidilist abi pakkuma Eesti Naisjuristide Liit, mis on Eluliini partner, lisas Eda Mölder.