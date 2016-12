Hvostovi sõnul pole Toomi reis «somnambuulne soolo»

Andrei Hvostov kirjutas Facebookis, et peale Yana Toomi on nendega Süürias veel üks Toomi kolleeg Euroopa Parlamendist, kelle nime ta ei avalikustanud ning täna peaksid saabuma ka saadikud Itaaliast ja Prantsusmaalt.

«Kuidas itaallase ja prantslanna personaalküsimus ette võetakse, sellest ma ei hakka isegi rääkima. Kas prantslaste «Paet» kirjutab ka kusagil, et proua see ja see ei määra Prantsuse vabariigi välispoliitikat,» jätkas Hvostov.

Hvostov ütles, et Toomi reis pole «somnambuulne soolo» ning tema sõnul teavad Euroopa Parlamendis mõned inimesed väliskomisjonist hästi, et nende kolleegidel oli plaan mitteametlikult Süüriasse sõita.

Reisi täpsemaid plaane Hvostov ei avalikustanud.

«Asjaolud on volatiilsed ja on targem olla ettevaatlik,» märkis ta. «Eesti keelest ei saa keski kurat aru, aga kuna neid teateid siit tõlgitakse usinasti vene keelde, siis seda keelt juba loetakse rohkem. Pole meie liikumisplaanidest vaja vahutada.»

Europarlamendi saadik Yana Toom teatas täna Facebookis, et tema teistkordne Süüria külastus ei ole ametlik ning tal ei ole läbirääkimisteks mandaati ega kavatsust.

«Ma ei tulnud oma tööajal, aga tulin mõistagi parlamendiliikmena, nagu eelmine kord. See ei ole ametlik missioon, mul ei ole läbirääkimisteks mandaati ega kavatsust, küll aga on mul võimalik oma silmaga näha seda, millest teie, head sõbrad, loete Delfist ja kohtuda inimestega, kes saavad pingutada — või siis mitte pingutada — rahu taastamiseks,» selgitas Toom.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles eile Toomi ja Hvostovi reisi Süüriasse kommenteerides, et selle taustal ei maksa unustada Assadi režiimi vägivalda oma rahva vastu. Riigikogu liikme Jürgen Ligi sõnul on reisil oma mõju ka Eesti mainele.