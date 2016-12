Ajateenija lapsele makstav toetus suureneb veidi

Määrusega kehtestatakse ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ulatus ja maksmise kord uues sõnastuses.

Olulisemad uuendused on, et ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse maksmist hakatakse finantseerima kaitse-eelarvest ning ka toetus tõuseb mõne euro võrra 50 euroni kuus. Teiseks hakkavad kauemaks kui kaheks nädalaks välislähetusse saadetud ajateenijad ja reservväelased saama lisatoetust 10 eurot päevas. Samuti on nüüd võimalik kaitseväekohustuslasele ettenähtud toetused välja maksta ka välisriigi krediidiasutuses avatud arvelduskontole.