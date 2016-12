Pevkur pilab sotsiaalmeedias Michalit

Mängus nähtav valge kampsun ning kilekotid rahaga on otsene viide 2012. aastal lahvatanud Reformierakonna rahastasmisskandaalile. Toona esines Kristen Mihcal skandaali tagamaid selgitades ühes telesaates, kandes valget kampsunit.

Eludena märgitud sidrunid viitavad Saaremaa laevakompanii omaniku Vjatšeslav Leedo ütlustele, kuidas endine Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil (sel ajal RE-liige) küsis temalt 2014. aastal neli miljonit eurot poliitilist toetust, mis taganuks omakorda toetuse parvlaevaliikluse lepingu pikendamisele.

Endine siseminister Hanno Pevkur ning eelmine majandus- ja taristuminister Kristen Michal on kinnitanud, et on otsustanud kandideerida erakonna üldkogul Reformierakonna esimeheks. Michali esitas juhikandidaadiks 363, Pevkuri 125 reformierakondlast.

Reformierakonna üldkogu valib uue esimehe ja juhatuse 7. jaanuaril.