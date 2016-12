Reps: Reformierakonna juhivalimised on läinud üllatavalt huvitavaks

Reps ütles valitsuse pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele vastates, et Reformierakonna sisevalimised on läinud üllatavalt huvitavaks. «Ma usun, et veel mõned nädalad tagasi ka enamik avalikust meediast uskus, et see saab olema lihtne, et nii nagu tagatoas kokku lepitakse, nii läheb, aga diskussioon on läinud üsna elavaks. Mina pean ütlema, et jälgin naudinguga, ootan huviga,» ütles ta.

Repsi sõnul on küsimus selles, kas esimehe valimisega toimub Reformierakonnas ka mingeid sisulisi muutusi: kas nad teevad muudatusi otsustustasanditel, kas nende rahastamine muutub läbipaistvamaks ja kas nad kaasavad oma tegevusse senisest enam piirkondi. «Kui selline muutus Reformierakonnas toimub, siis seda ma väga tervitaksin. Siis võib öelda, et suur muutuste periood erakondades hakkab jõudma lõpusirgele ja võib olla, et see tähendab ka hoopis teist poliitikat järgmiseks aastaks,» lausus Reps.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ei soovinud Reformierakonna juhivalimisi lähemalt kommenteerida, öeldes, et juhtkonna valimine on iga erakonna siseasi. «Teistel erakondadel kindlasti on arvamusi selles osas, kes oleks halvem-parem nii Eestile kui ka tollele erakonnale, aga ma arvan, et las selle otsuse võtavad vastu Reformierakonna liikmed oma parima äranägemise järgi,» märkis ta.

Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees Kaia Iva ütles, et erakond tervitab Reformierakonna uut juhti, ükskõik kumb kandidaat selleks saab.

Reformierakonna üldkogu valib Taavi Rõivase asemele uue esimehe ning ka uue juhatuse 7. jaanuaril toimuval üldkogul. Elektrooniliselt saavad reformierakondlased sisevalimistel osaleda 2.–5. jaanuarini.

Reformierakonna esimeheks kandideerivad erakonna volikogu esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Kristen Michal ning erakonna praegune aseesimees ja fraktsiooni asejuht Hanno Pevkur.

Pevkur: vaatan 7. jaanuarile üsna positiivselt

Pevkur ütles täna Postimehele, et on kohtunud erakonna liikmetega enamikus maakondades ning jäänud on veel viimased kohtumised. Tema sõnul on paljud reformierakondlased kinnitanud talle oma toetust ja seetõttu vaatab ta 7. jaanuarile üsna positiivselt.

Pevkuri sõnul on kohtumistelt kõlama jäänud soov, et erakond muutuks avatumaks. Tema sõnul tuntakse, et poliitikategemine on muutunud liiga Tallinna-keskseks, ja soovitakse selles senisest enam kaasa lüüa. Pevkur ongi lubanud muuta juhatuse laiapindsemaks ja teha muudatusi ka erakonna volikogus.

Varem on Pevkur välja pakkunud, et sisevalimiste läbipaistvuse suurendamiseks võiks kutsuda valimisi auditeerima sõltumatud audiitorid. Praegustel andmetel audiitoreid üldkogule siiski ei kutsuta, küll aga peaks e-hääletuse käivitamist ja tulemuste genereerimist Pevkuri sõnul jälgima PricewaterhouseCoopersi IT-ekspert. Üldkogul aga on tema sõnul võimalik kasutada liikmetest vaatlejaid.

Erakonna uude juhatusse pürgib 32 inimest, kusjuures praegusest juhatusest ei soovi jätkata erakonna senine juht, riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, endine kauaaegne minister Rein Lang ja riigikokku kuuluv Keit Pentus-Rosimannus.

Juhatusse kandideerivad tagasi erakonna aseesimehed Kaja Kallas ja Jürgen Ligi ning juhatuse praegused liikmed Arto Aas, Ants Laaneots, Maris Lauri, Urmas Kruuse, Urmas Paet, Kalle Palling, Anne Sulling, Aivar Sõerd ja Urve Tiidus.

Lisaks soovivad juhatusse saada riigikokku kuuluvad Yoko Alender, Deniss Boroditš, Jüri Jaanson, Heidy Purga, Laine Randjärv, Valdo Randpere ja Terje Trei, lisaks Leo Aadel, Joel Jesse, Siim Kallas, Erkki Keldo, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik, Kristjan Kõljalg, Rait Pihelgas, Mati Raidma, Maido Ruusmann, Andrus Seeme, Urmas Sukles, Madis Timpson, ja Mart Võrklaev.