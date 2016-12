Ilves lubas Läti televisiooni Ärma talu uudistama ja heitis nalja lõunanaabrite üle

Oma kümne presidendiaasta kokkuvõtteks nendib Ilves, et varem oli Eesti lihtsalt üks Balti riikidest, kuid nüüd on Eesti paremini kaardil kui kunagi varem. «Eestil on maine digitaaltehnoloogia ja innovatsiooni vallas kui ka riigina, kus valitseb liberaalne demokraatia, mis aitas meil saada NATO ja Euroopa Liidu liikmeks,» rääkis Ilves.

Järgmised 10 kuni 20 aastat Eestis

Ilves loodab, et tuleb õitseng. «Inimesed kurdavad küll aeglase majanduskasvu üle, kuid ei mõista, et see on Euroopas üldine probleem, mitte nii, et kõigi teiste kasv on kuus protsenti ja meil kaks protsenti,» rääkis Ilves. «Pigem on vastupidi. Meil on kaks protsenti ja ülejäänud Euroopa kasvab palju aeglasemalt. Loodan, et jõuame lähemale Euroopa Liidu keskmisele SKPle.

Eesti võiks jääda liidriks tehnoloogia valdkonnas elu igas aspektis. «Minu arvates liigub maailm nagunii selles suunas ja mida rohkem esiliinil me oleme, seda parem meile,» ütles Ilves. Olen väga toetanud idufirmasid ja neid, kes pole enam idufirmad. Nii saab ka väike riik midagi muuta. Selge, et meile ei tule kunagi suurtööstust, oma rahvaarvuga ei ole meil mõtet ehitada autotehast. IT on maailm, kus ka väikefirmad saavad palju ära teha. Skype’i leiutasid ju põhimõtteliselt neli meest.»

«Mõni ütleb, et Balti riikidel ei ole midagi, maavarasid napid. Mina ütlen, et selle tõttu oleme sunnitud olema ausad, järgima seadusi, elama seaduste ühiskonnas ja palju tööd rügama,» võttis Ilves asja kokku.