Toom «Aktuaalsele kaamerale»: sõitsin Süüriasse põgenikekriisi pärast

Toomi sõnul oodatakse Süürias vaherahu pikisilmi ning loodetakse, et see võibki nüüd sõja lõpetada.

Toom ütles, et ta loodab, et seekordne relvarahu peab. «Kui vaatame seda plaani, siis sisuliselt tähendab see seda, et Venemaa ja Türgi mõlemad garanteerivad, et vaherahu kehtib nende poolt, keda nemad mõjutavad või kontrollivad,» lisas ta.

Peamine põhjus, miks ta Süüriasse sõitis, on Toomi sõnul põgenikekriis, sest see sai alguse Süüriast ja probleemi lahendus peitub samuti Süürias.

Toom kinnitas, et reisi ja elamiskulude eest maksis ta ise. «Mingit pistmist Kremli, Assadi või kellegi teisega siin ei ole,» ütles ta.

