Näopiltidega glasuurküpsised ehk vaata, milliseid pärleid leiab vanade valimisreklaamide seast

2011. aastal osales Audru kool vanapaberikogumiskampaanias. Toona 12-aastasel Tolmatsil õnnestus vanapaberit sorteerides endale kõrvale panna paarkümmend eksemplari erinevatest valimisreklaamidest. Nii sündis ka uus hobi – valimisreklaamide kogumine.

Tolmatsi sõnul ei saa pühendumist sellele hobile päris tavapäraselt mõõta. Valimised toimuvad ju iga kindla aja tagant. «Sellest olenevat ka viis minutit või hoopis viis tundi päevas,» ütles Tolmats.

Edgar Savisaar tikutopsil. Foto: Sander Ilvest

Kõige esimesed valimisreklaamid, mille poiss teadlikult endale kõrvale pani pärinevad 1992. ja 2007. aastast. Erinevaid valimisreklaame käib poiss küsimas nii raamatukogudest kui ka valimistel kandideerinud inimestelt. Poisi hobist teavad ka ümberkaudsed inimesed ning mõni hea leid lihtsalt satub poisi kätte. «On ka anonüümseid annetajaid, kes oma leiud lihtsalt postkasti poetavad,» märkis poiss.

Kui mõelda mõne kõige erilisema leiu peale, tõdeb poiss, et sellised reklaamid on temani jõudnud pigem juhuslikult. «Keegi on need näituse toimumise ajal juurde toonud või olen nad juhuslikult leidnud mõnest vanavara kauplusest,» rääkis Tolmats.





Reformierakond kutsub rahvast kodumaa iivet tõstma. Foto: Sander Ilvest

Uunikumide leidmine on tegelikult võrdlemisi keeruline. «Eriti raske on leida Hiiumaa ja Põlvamaa valimisreklaame,» märkis poiss. Seda seetõttu, et Hiiumaa ja Põlvamaa valimisreklaamide trükiarvud ei ole eriti suured ja nende piirkondade reklaam ei ole eriti kättesaadav peale valimisi.

Sõprade ja tuttavate jaoks on kõige imekspandavam poisi huvi poliitika vastu. Seda aga on lihtne selgitada – tihtipeale on nii, et kui keegi tema kogu liiga kauaks vaatama jääb, tärkab neis endaski huvi minevikust pärit valimisreklaamide vastu. «Tuntakse ära erinevaid lööklauseid minevikust,» märkis noormees.





Valimisplakat aastast 1992. Foto: Sander Ilvest

Enim tähelepanu köidavad tavaliselt esemelised eksponaadid. «Ega sõbrad ja perekond ei oleks iialgi arvanud, et minu kogumishuvi nii kaua kestab.»

Tolmats ootab juba järgmisi valimisi, et saaks oma kogu põneva kraamiga täiendada. Suuri plaane tal oma koguga ei ole, kuid näitustel tahab ta teinekordi üles astuda. Valimisreklaamide näitus Rahvarinde muuseumis ongi tegelikult kõige suurem näitus, mis tal senini on olnud. Ja ka seal on kast, kuhu helded annetajad võivad valimiste aegseid pärleid poetada.

Tolmats nentis, et taolise huviga inimesi on ta kohanud küll, aga vähe.



21. jaanuaril tutvustab Lauri Tolmats Rahvarinde muuseumis oma valimiskogu. Külastajatel on võimalik ka omalt poolt kogu täiendada.