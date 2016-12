Salapärased tulistamised on USAs San Antonio Eesti asumi elanikud ärevile ajanud

Politsei alustas Estonia Gate (Eesti Värav - toim.) elamurajoonis aset leidnud tulistamiste uurimiseks menetlust, kirjutab News4SA.

Viimane tulistamine leidis aset ööl vastu kolmapäeva Finlandia Rocki ja Finlandia Palmi nurgal. Maja ees peatus maastur ning tundmatu isik tulistas maja suunas poolautomaatrelvast 16 lasku, mis tabasid maja seina ja hoone ees seisvat autot. Mõned kuulid lendasid läbi akende ka majja sisse. Tulistamise ajal kedagi kodus ei olnud.

Politsei teatel leidis sarnane tulistamine Eesti elamurajoonis aset ka kaks nädalat tagasi. Anonüümseks jääda soovinud naine rääkis, et ta kuulis öösel 6-7 lasku ning üks kuul lendas majja, tema üheksa-aastase lapse peast umbes meetri kauguselt mööda.

Politsei ei ole tulistamistes kedagi kahtlustatavaks tunnistanud, samuti ei ole teda hoonete pihta laskmiste motiiv. Eesti elanike sõnul on tegemist rahuliku piirkonnaga, kus elavad korralikud inimesed.

Asumi elanikud taotlevad turvafirmalt Eestisse rohkem patrulle, samuti on neil plaanis paigaldada sissesõiduteele värav.

Mida kujutab endast Eesti asum San Antonios?

Texase osariigis San Antonio lääneosas asub Eesti-nimeline eramajade rajoon. Elamurajooni arendajad on põhjendanud asumi nimetamist Eesti järgi sellega, et ettevõtte juhi sõber käis Eestis reisil, talle meeldis see maa väga ning ta rääkis sellest palju. Sõbra jutud avaldasid ettevõtte juhile niivõrd palju muljet, et ta otsustas panna oma järgmisele arendusprojektile nimeks Eesti.

Eesti elamurajoon on tüüpiline ameerikapärane eramajade rajoon, kus asuvad 1-2-korruselised eramajad.

Ka elamurajooni tänavad on saanud nimed Eestilt. Näiteks asuvad seal Jogeva Way, Narva Plain, Muuga Manor, Tallinn Trace, Meri Leap, Antsla Sanda, Petseri Park, Valga Hill, Rapla Crossing, Estonia Gate, Lahemaa Falls, Kardla Forest, Parnu Mesa, Lahemaa Falls ja Jarve Valley. Mõne tänava nimi meenutab Eesti kohanimesid, ent on valesti kirjutatud, näiteks on asumis ka Loska Green ja Vormis View.