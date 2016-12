Kuressaare-Tallinna liinil sõitnud Kalle Bussid lõpetab regulaarveo

Kalle Bussid teenindab Kuressaare ja Tallinna vahelist liini laupäeval viimast korda. Edaspidi on ettevõtte busse võimalik tellida Eesti-sisesteks ja rahvusvahelisteks reisideks. Kuressaare–Tallinna liinil väljus Kalle Bussid seni iga päev kell 12.05 ja Tallinna–Kuressaare liinil kell 19.

«Ütleme ausalt, kui suurfirmad teevad dumpinghinda, pole ju mõtet enam tegutseda,» ütles lehele OÜ Kalle Bussid juhatuse liige Kalle Aus. Veel novembri lõpus langetas Kalle Bussid täispileti hinna 16 eurolt 13 eurole.

Hinnalangus ettevõttele siiski kasuks ei tulnud. «Miinusega pole ju mõtet firmat pidada,» märkis Aus, viidates, et 16 eurot oli veel normaalne hind, aga 13 eurot enam mitte. Ta lisas, et küsimus on ka reisijates, keda Saaremaal lihtsalt ei jagu kõigile, kui suurettevõtted hinna nii alla lasevad.