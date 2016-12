Loomavihkaja tiitli sai Pärnumaa veterinaarkeskuse ametnik, loomasõbra tiitli aga Tallinna abilinnapea

Tänavu veebruaris anti ELL-ile teada Pärnumaal Vändra vallas Viluvere külas elavast haigest ja nälginud hobusest, kes ei suutnud enam isegi iseseisvalt püsti tõusta. Väärkoheldud loom toimetati ühe kohaliku hobusekasvataja talli, kus sellele liigile spetsialiseerunud veterinaar tuvastas tugeva alatoitumise, vedelikupuuduse, lamatised ja lõikehaavad, mis kõik pandi kirja ka haiguslukku, teatas ELL.

Veebruari keskpaigas kontrollis hobust veterinaar- ja toiduameti (VTA) Pärnumaa veterinaarkeskuse loomakaitse eest vastutav järelvalveametnik Elita Sillar, kes märkis kontrollaktis, et loom ei ole alatoitunud ning tal puuduvad parasiidid. Vaatamata teiste veterinaaride diagnoosile leidis riigiametnik, et hobuse puusanukid ja abaluutagused olid ära hõõrutud köitega, millega looma püsti hoiti või jalule aidati. Tegelikkuses olid hobusel aga lamatised ja maas tekkinud vigastused.

Hobust raviva loomasõbra sõnul kirjutas Sillar kontrollakti valeandmeid ning hobuse tegelik seisukord nähtus nii piltidelt kui oli ka tuvastatav erinevate veterinaaride kirjapandu ja ütluste kaudu. Kontrollaktis toodud väide, et vana omanik vahetas heina välja, ei vastanud ELL-i hinnangul samuti tõele, sest neljast hoovi toodud heinarullist ei jõudnud hobuse ette ükski. Ka väide, et hobusele anti mikroelemente, oli ELL-i sõnul vale.



Lisaks hobuse tegeliku olukorra mittekajastamisele, ettekirjutuste ning kriminaalmenetluse algatamata jätmisele, jättis loomade heaolu eest vastutav Sillari kontrollimata ka hobuse dokumendid ning ei pööranud tähelepanu, et loomal puudusid kohustuslikud kiip ja registreerimispass. ELL tegi Sillari peale kaebuse VTA peadirektorile Indrek Hallistele, kes aga oma alluva töös puudujääke ei leidnud.

«See näitab tegelikult ilmekalt Eesti riigi suhtumist loomadesse, keda justkui ei peetagi valutundvateks elusolenditeks,» ütles ELL-i juhatuse esimees Heiki Valner ja lisas, et on absoluutselt lubamatu, et riigi loomakaitsespetsialist ei suuda teha oma tööd ega tagada loomade heaolu. "Veterinaar- ja toiduameti töötajate maine on täna nii madalal tasemel, et inimesed pöörduvad loomade abistamise küsimuses pigem vabatahtlike loomasõprade, kui selle ametkonna poole."

Aasta loomasõbraks valiti Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu

Sarapuu andis suure panuse pealinna uue loomade varjupaiga rajamisel.

«Mäletatavasti oli Tallinna linnal kehtiv leping Viljandi maanteel asuva Loomade Hoiupaigaga, kus hukati väga palju lemmikloomi. Loomasõbrad ja erinevad organisatsioonid pöördusid aastaid linnavalitsuse poole, kuid tulutult,» selgitas ELL-i Tallinna piirkonna juht Kristina Krjakvina. «Uue varjupaiga rajamine seisis justkui paigal, kuniks härra Sarapuu võttis selle oma südameasjaks.»

Krjakvina sõnul polnud asi pelgalt ühiskondlikus surves, vaid Sarapuu soovis ka tegelikult rajada uue, loomi säästva varjupaiga – ja seda vaatamata võimalikele kohtulahingutele vana varjupaiga omanikuga.

«Paljud poliitikud oleksid käega löönud, aga Arvo Sarapuu seda ei teinud ning tema tegevus säästab tuhandeid kasse, kes vanas varjupaigas oleksid hukatud,» märkis Krjakvina.