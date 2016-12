Tagasivaade 2016. aastale aasta ema pilgu läbi

Aastat 2016 võin pidada enda jaoks väga eriliseks. Arvan, et aasta ema tiitel on suur au, kuid nagu ütlesin emadepäeval Estonia kontserdisaalis, siis väärivad seda Eestis tegelikult väga paljud tublid emad. Mul on ääretult hea meel, et on inimesi, kes mind on märganud.

Sellel aastal sai minu kolmest lapsest keskhariduse ka kõige noorem, Fredi, olles nüüd koos Taivo ja Anniga ametlikult «suur».

Kõige võimsama muusikalise elamuse sain märtsikuus, kui nautisin Ewert and The Two Dragonsi kontserti Saku suurhallis.

Kuigi XII noorte laulupidu toimub alles saabuval aastal, on tegelikult 2016. aasta jooksul tehtud ära väga suur ettevalmistustöö. Olen laulupeole teel kuue kooriga, kuid kõige erilisem on olnud töö just ühega nendest. Selle koori kaudu sai alguse ka üks minu selleaastane suurim seiklus.

Olen mitmeid aastaid juhendanud Anija ja Raasiku vallas poistekoore. Loomulikult kasvavad kõik poisid suurteks ning minu mure oli juba pikalt see, et neil ei ole pärast poistekoori kuskil edasi laulda. Unistasin veidi ja otsustasingi luua Harju-Jaani noorte meeskoori.

Kutsusin noormehi isiklikult ja kutsututest umbes pooled tulid ka laulma. Juhtus aga, et üks kunagine laulupoiss oli hoopis meelest läinud. Õnneks käis minu juures laulmas tema sõbranna, kes pani info liikuma. Karel tuli koori ja hakkas kiirelt ka soololauluga tegelema ning kuna ta õpib hiina keelt ja kultuuri, siis otsustas esineda lauluga ka Hiinas ühel konkursil. Sain võimaluse teda seal ise klaveril saata ja nii oligi minu selle aasta üks tipphetki reis Hiinasse.

Kohe lõppevasse aastasse mahub ka üks suur ootus – oli imeline jälgida Raasiku põhikooli juurdeehituse algust, ehituse edenemist ja nüüd kohe saan selles majas üle 2,5 aasta taas endale muusikaõpetuse klassi.

Aastat jäävad meenutama mitmed kaunid ja mõnusad muusikalised hetked oma kallite õpilastega – nii kontserdid kui konkursid. Kuigi neid on aastate jooksul kogunenud juba oma jagu, on iga hetk laval alati eriline ja kordumatu.