Toom võib tuleval sügisel kandideerida Narvas

Ratas ütles ETV+ aastalõpuintervjuus, et Toom soovib kandideerida Narvas, kuid seda otsustab Keskerakond ja pole välistatud europarlamendi saadikute kohalikest valimistest kõrvalejäämine, vahendas ERRi uudisteportaal.

Keskerakonna Tallinna linnapea ja volikogu esimehe kandidaadid selguvad Ratase sõnul uue aasta esimeses kvartalis.

Toom on seni kandideerinud kohalikel valimistel Tallinnas. 2009. aastal kogus ta 972 häält, 2013. aastal 5327. Narvas on Keskerakonna esinumbriks olnud Mihhail Stalnuhhin ja Keskerakond on Narvas võimul.