Soovime, et vana aasta mured selja taha jääks ja uus aasta tuleks õnnelik, et tervis oleks korras ja lähedastega kõik hästi. Loodame väga, et teie soovid täituvad.

Oleme tänulikud, et olite lõppenud aastal meiega ja lubame, et ka 2017. aastal ootab ees palju sisukaid hetki Postimehe seltsis.

Olgem sõbralikud ja hooligem üksteisest! Head uut aastat!