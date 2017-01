Liisa Past: presidendi kõne oli pigem tunnustav kui näpuga näitav

Pasti sõnul näitavad Kaljulaidi kõne teemad ja rõhuasetused seda, kuidas ta mõtestab presidendi sümboolset rolli. «Laias laastus ei läinud ta väga poliitiliseks, mis on ka Eestis presidendi institutsioonile omane: tal pole laia põhiseaduslikku võimu, vaid ennekõike on tema roll sümboolne ja tonaalsust seadev,» rääkis ta.

Nii Eestist kui üksteisest hoolimine, millest Kaljulaid rääkis ka oma uusaastapöördumises, on Pasti sõnul kujunenud tema viimase aja kõnedes üheks keskseks teemaks. «Väga huvitav on näha, kas ja kuidas ta oma esimese täispika presidendiaasta jooksul seda konkreetsemalt sisustab: kas see põhineb pigem põhjamaisel konservatiivsusel, mis on hästi tugeva ühiskondliku turvalisusvõrguga, või inimese enda initsiatiivil, et kui sa ise hoolid, siis hoolitakse ka sinust,» lausus ta.

Sellega, et president märkis oma kõnes mitmesuguseid teemasid alates välismissioonidest kuni kultuurini, näitas ta Pasti sõnul väga laialt ära enda jaoks olulised teemad, minemata poliitiliselt sügavuti.

Kokkuvõttes oli Kaljulaidi kõne tema sõnul pigem markeeriv ja helge. «Ennekõike annab see aimu sellest, mida ta peab oluliseks ja milline on tema juhtimisstiil ja et see on pigem laialt tunnustav kui konkreetselt näpuga näitav,» ütles Past.