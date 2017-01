Saaremaa kasvab iga aastaga ligi 1000 hektarit suuremaks

Näiteks Saaremaa kasvab iga aastaga enam kui 1000 hektari võrra suuremaks, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Mariliis Aren ütles, et Saaremaa on nelja aastaga umbes 5000 hektarit mere arvelt kasvanud. Ka kogu Eestimaa pindala on suurenenud – 2014. aastal tehtud arvutus näitas, et Eesti pindala on suurenenud 112 ruutkilomeetrit.